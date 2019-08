Villarino: perro que muerde, dueño que paga multa

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

Si un perro muerde a alguien en la calle, el dueño deberá pagar. En Villarino decidieron cortar por lo sano la problemática de los perros sueltos en la calle y comenzaron a multar con entre 22 mil y 110 mil pesos a aquellas personas que posean animales que agredan a sus vecinos.

La normativa, comprendida en la ordenanza 29.486/19 y reglamentada recientemente por el decreto 533/19, establece que aquellos propietarios o tenedores que no garanticen la ausencia de problemas o riesgos higiénicos o sanitarios para el animal o su entorno, incurren en una falta denominada “grave”.

En esta consideración también se incluyen la circulación con animales que puedan ser peligrosos sin correa ni bozal; la no inscripción en el Registro Municipal Obligatorio de Caninos; que el can no cuente con una chapa de contacto de su dueño, y la permanencia de perros sueltos en espacios públicos.

Las multas pueden ir de uno a cinco módulos de sueldo mínimo de personal administrativo municipal, se explicó desde la comuna, correspondiente a 30 horas de trabajo semanal. Es decir que estas sanciones pueden ser aún mayores, teniendo en cuenta aumentos de salarios o paritarias. Además, las penas pueden ser aún mayores en caso de reincidencia, alcanzando un 75% por encima del valor original.

“Hoy, el módulo más chico es de 22 mil pesos, y se aplica a personas que no tengan una tenencia responsable, que no hayan inscrito a sus mascotas, que sus perros muerdan a la gente o no usen correa y bozal, por ejemplo”, señaló el subsecretario de Gobierno de Villarino, Martín Ravanesi.

La multa no es automática, sino que existe un procedimiento previo. Se realiza la denuncia y un veterinario -designado por el área municipal de Zoonosis- debe ir al lugar y labrar un acta. A partir de ahí, cuando se constata lo ocurrido, se labra la infracción y el dueño del perro debe hacerse cargo.

También existen faltas leves, vinculadas a levantar las heces o vacunar al animal. Van desde los 11 mil a los $ 66.000.

Como con cualquier otra multa, tiene el derecho de realizar un descargo o de pagar en forma voluntaria. Hasta el momento, ya se han labrado cuatro de estas infracciones en todo el territorio de Villarino, con el proceso de pago ya terminado.

“La medida no tiene un fin recaudatorio, sino educar y crear conciencia de la importancia de registrar los animales, vacunarlos y castrarlos. Desde que se implementó esta medida, aumentó un 30% el número de animales registrados”, aseguró.

Al respecto, resaltó que la aplicación de estas multas tuvo un efecto positivo en la gente.

“Buscamos generar una figura contra las mordeduras de perros y, en paralelo, avanzamos en la figura del registro. En este marco, también creamos recientemente dos nuevas salas de castración en Médanos y en Mayor Buratovich, donde además se realizan las inscripciones de oficio”, explicó Ravanesi.