La humildad de Kevin Zambrano frente a la riqueza de Bahiense del Norte

Bahiense del Norte recuperó el segundo lugar en el torneo de básquetbol de Primera gracias a un rendimiento colectivo contundente ante Pueyrredón.

Que además de subir, le permitió quedar en ventaja ante un rival que le había ganado en el partido de ida (66-53, en la fecha 4) y de paso cerrar la herida de la derrota contra Liniers la semana pasada (85-66).

Dentro de una producción de alto vuelo en ataque (su última vez con 3 dígitos en ataque había sido en la primera fecha ante Alem, 109-89), esta vez fue el alero Kevin Zambrano quien encabezó el goleo con 28 puntos.

“Se ganó por la intensidad y la buena defensa que jugamos. Por ahí en el primer cuarto no lo supimos manejar bien pero después nos acomodamos y establecimos diferencias en intensidad y defensa”, explicó Zambrano.

Pero más allá de la factor puntuación Bahiense tuvo una gran noche en cuanto a volumen de juego. Hubo asistencias (7 de Morán y 2 de Repetti), protección del aro propio (entre Repetti, Roberson y Zambrano combinaron 7 tapas) y segundas chances de lanzamiento (Repetti, Zambrano y Roberson le dieron 7 rebotes ofensivos), por ejemplo.

Federico Repetti lucha con Damián Foulkes (semioculto) y Julián Rodríguez.

“Eso pasa por la intensidad que tuvimos. Si no marcamos con intensidad, no podemos atacar, no podemos hacer rebotes, defendemos mal. Nos basamos en eso: juego rápido e intenso”, agregó Zambrano.

La goleada tuvo un sabor especial.

“Veníamos de una derrota bastante dura y teníamos que levantar rápido, sí o sí. Que juguemos una vez por semana se nos hace un poco largo, pero supimos recuperarnos”, agregó.

Fue, además, una noche mucha confianza con el tiro de 3 para el alero, quien totalizó 5 aciertos de 8 intentos.

“Le doy más mérito al equipo. No hubiera podido tener una buena noche sin el equipo”, afirmó.