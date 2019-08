Repudio por un video de Vidal en el que "acompaña" a una víctima de violencia de género

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, protagoniza un video que se hizo viral en las últimas horas en el que "acompaña" a una joven a "enfrentar a su acosador", que fue repudiado por organizaciones en lucha contra la violencia de género.

Las imágenes son de abril pasado y en ellas se observa a la mandataria provincial junto a una joven, que le cuenta que existe un hombre que la "acosa constantemente", a quien no conocía previamente.

"Yo voy a hablar, no te preocupes. Yo le voy a decir la verdad. Que yo me enteré del caso, que sé lo que está pasando, que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola", afirma Vidal.

Desde organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género repudiaron el accionar de Vidal: "Está lejos de brindar seguridad y acompañamiento a las mujeres, revictimiza, muestra actitudes heroicas que pueden terminar en generar situaciones de más violencia", publicaron en un descargo desde Mumalá.

Además, reprocharon que la gobernadora "refuerza la idea del tutelaje, en vez de brindar herramientas para que las mujeres tengan más autonomía y libertades".

Luego, en otra escena, la gobernadora provincial se acerca hasta la casa del hombre junto a otras mujeres y le dice: "Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir".

"Solo para decir que estuve reunida con [dice el nombre de la joven] y con su hija [dice el nombre de la madre]. Que ya sé lo que está pasando. Que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Así que solamente para que sepas que la estamos acompañando y que la vamos a acompañar para que no le pase nada. Era solamente eso. Hasta luego", agrega Vidal.

El video termina con la frase: "No desperdiciemos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo".

Desde la organización Ni Una Menos, que lucha contra los femicidios, también se sumaron al repudio contra el accionar de Vidal y, a través de un link a una nota titulada "Un spot que revictimiza", cuestionan entre otras cosas que la gobernadora expuso a la víctima de violencia machista. (La Nueva. y NA)