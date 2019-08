Afirman que en Bahía Blanca no hay desabastecimiento, pero tampoco certezas sobre la variación de los precios

El titular de la Cámara de Supermercados, Autoservicios y Afines de Bahía Blanca, Joaquín Bonitatibus, negó hoy que haya desabastecimiento en la ciudad, aunque explicó que "no tenemos certezas" respectos de los precios.

"Las empresas, los fabricantes, no van a mantener los precios. Los que tenemos pendientes no sabemos si los van a entregar al precio que hemos pactado. Hay algunas empresas responsables que sí, pero otras no lo sabemos", comenzó explicando en diálogo con Canal 7.

En ese sentido, Bonitatibus sostuvo que la mercadería "se está vendiendo al precio que ya estaba".

Consultado sobre una posible suba debido a la fuerte devaluación de los últimos días, el supermercadista cree que "la variación va a estar entre 8 y 15 por ciento".

Según explicó, algunas empresas de segundas marcas de gaseosas hablan de un aumento del 25 %; de harinas, un 40 %; y aceite, un 30 o 35 %.

"La gente está tomando conciencia y no está generando desabastecimiento. Creo que lo más importante de todo esto es que seamos cautos y tengamos bastante atención a lo que se está haciendo", completó.