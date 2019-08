Reniero: "No era la manera que quería irme de San Lorenzo"

El delantero Nicolás Reniero lamentó hoy su salida de San Lorenzo, tras estar marginado durante una parte de la pretemporada, luego de realizarse los estudios médicos para incorporarse a Racing Club, último campeón de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



"Estoy contento, pero no era la manera que me quería ir de San Lorenzo", aceptó el entrerriano en un breve contacto con la prensa.



"Agradezco que estén acá, todavía me queda hacer un examen médico y en la semana hablaremos más tranquilos", se excusó.



Reniero, de 24 años, se desvinculó el jueves del club de Boedo tras un acuerdo por el que Racing pagará cerca de cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha.



El delantero fue marginado del plantel -a pedido de la dirigencia- durante la pretemporada que se realizó en Punta del Este a fines de junio pasado y se reincorporó cuando acordó la renovación de su vínculo en San Lorenzo.



Tras la eliminación de la Copa Libertadores y con la llegada de los gemelos paraguayos Óscar y Ángel Romero, San Lorenzo se planteó una reducción del número de profesionales en su plantel y la salida de Reniero a Racing se precipitó tras varias semanas de negociaciones truncas.



Pese la incertidumbre sobre su futuro, Reniero aseguró que estuvo "tranquilo y con la cabeza puesta en San Lorenzo". (Télam)