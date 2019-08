Vidal: "Mi tarea es escuchar, no buscar culpables"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dijo esta tarde que "hacía falta una reflexión sobre la elección de ayer", en referencia a la derrota en las PASO.

"Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los fiscales y voluntarios que estuvieron cuidando el voto de todos los bonaerenses, y a los que nos acompañaron con sus votos", comenzó diciendo Vidal.

Y agregó: "También quiero hablarles a los que no nos eligieron y ayer nos dieron un mensaje. Uno tiene que estar para escuchar lo que dicen las urnas. Quiero decirles que vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer".

"A quienes nos dijeron 'no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente', les quiero decir que no me voy a cansar de recorrer la Provincia", aseguró la representante de Juntos por el Cambio.

Vidal sostuvo que "para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza" y que "más allá de octubre, mi compromiso es con la Provincia y con los bonaerenses, y lo va a seguir siendo".

"Nos queda una instancia más de escucha que es octubre, donde se definirá (...) Vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar", indicó.

Y luego añadió: "Mi tarea es escuchar, no buscar culpables afuera ni enojarme con el voto de la gente (...) Hicimos un trabajo en equipo con el gobierno nacional y mi tarea es hacer autocrítica, ver qué puedo mejorar yo".

"El mundo también nos dio un mensaje y se expresó. Ahora tenemos que ser más responsables que nunca. Los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado", señaló Vidal, quien aseguró que "esta devaluación va a tener impacto".

La gobernadora dijo que trabajarán sobre medidas que anunciarán en los próximos días: "Mi principal tarea es acompañar a quienes más lo necesiten en este momento complicado en lo económico".

Por último, indicó que no tuvo comunicación con Axel Kicillof, candidato a gobernador por el Frente de Todos, que ayer se impuso en los comicios, aunque reconoció que "si los resultados se repiten en octubre será lo primero que haga".