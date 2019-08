Los Pumas no fueron oposición y consagraron a Sudáfrica

Sudáfrica se aprovechó de la inconsistencia de Los Pumas, venció 46 a 13 en Salta y se coronó campeón por primera vez del Rugby Championship.

El equipo argentino tuvo un partido flojo en defensa ante un rival que, por el contrario, atraviesa un gran presente colectivo en su juego.

En partido fue netamente favorable para los Springbooks, que concretaron 5 tries. Además hubo record en el torneo para el apertura sudafricano Handré Pollard, autor de 31 puntos.

En Argentina el único try lo consiguió el wing Santiago Cordero a los 2m. del primer tiempo.

En esta versión acotada del torneo (tres fechas) por lo inminente del Mundial de Japón desde el 20 de septiembre, los Springboks concluyeron su participación con 2 triunfos y un empate (12 puntos).

