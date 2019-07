Vóleibol: comienzan los playoffs del torneo Apertura

Con el cierre de la fase regular de las divisiones superiores y el inicio de playoffs en tres de las categorías menores, continuará este fin de semana el torneo Apertura que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En mayores femenino, Tiro Federal y Villa Mitre se medirán desde las 15.30 en Olimpo, en el cotejo que sella la fase regular.

Cabe recordar que las semifinales ya están definidas: mañana se medirán la Universidad del Sur y Tiro Federal, mientras que el martes lo harán Olimpo y Liniers.

En tanto, en mayores masculino, el jueves pasado, la UNS decretó su pasaje a semifinales luego de vencer a Tiro Federal por 3-1, con marcadores de 25-27, 25-16, 25-15 y 25-14.

De esta manera, quedó confirmado que el próximo martes se medirán Universitario-UNS y Liniers-Olimpo.

No obstante, la fase regular se cerrará hoy, en cancha de Olimpo, con los duelos entre Universitario B-Tiro Federal A (a las 17) y Liniers-UNS (a las 19).

Esta será toda la programación del fin de semana:

--Hoy en Olimpo (Cancha 1): a las 11, Liniers-Tiro Federal (Sub 13 femenino); a las 12, Olimpo-Universitario (semifinal, Sub 12 femenino); a las 13, Tiro Federal-Automoto de Tornquist (semifinal, Sub 12 femenino); a las 15.30, Tiro-Villa Mitre (mayores femenino); a las 17, Universitario B-Tiro A (mayores masculino) y a las 19, Liniers-UNS (mayores masculino).

--Hoy en Olimpo (Cancha 2): a las 10, Estudiantes-Olimpo A (Sub 16 B femenino); a las 11, Olimpo B-Universitario (Sub 16 B femenino); a las 12.15, Olimpo A-Liniers (Sub 16 B femenino); a las 13.30, Estudiantes-Olimpo B (Sub 16 B femenino); a las 14.30, Liniers-Estudiantes (Sub 18 B femenino); a las 15.45, Tiro-Automoto (Sub 16 B femenino); a las 17, Universitario-Estudiantes (Sub 18 B femenino); a las 18, Automoto-Olimpo B (Sub 18 B femenino) y a las 19, Espora-Tiro (Sub 18 B femenino).

--Hoy en Olimpo (Cancha 3): a las 13, Tiro-Villa Mitre (semifinal, Sub 15 femenino); a las 15, Olimpo-Liniers (semifinal, Sub 15 femenino); a las 16.30, Tiro-Villa Mitre (semifinal, Sub 17 femenino) y a las 18, Olimpo-Universitario (semifinal, Sub 17 femenino).

--Mañana domingo en Universitario: a las 12, 1ª final o revancha semifinales Sub 15 femenino (cancha 1); a las 13.30, Olimpo-Tiro Federal (final, Sub 13 femenino, cancha 2); a las 14.30, 1ª final o revancha semifinales Sub 17 femenino; a las 16, Olimpo A-Universitario (semifinal, Sub 19 femenino); a las 17.30, Tiro-Olimpo B (semifinal, Sub 19 femenino) y a las 19.30, UNS-Tiro (semifinales, mayores fememino).

--Martes en Olimpo (cancha 1): a las 11, final Sub 12 femenino; a las 12, tercer puesto, Sub 12 femenino; a las 13, 1ª final o revancha semifinales Sub 19 femenino; a las 14.30, tercer puesto Sub 17 femenino; a las 16, tercer puesto Sub 15 femenino; a las 17.30, Olimpo-Liniers (semifinales, mayores masculino) y a las 19, Olimpo-Liniers (semifinales, mayores femenino).

--Martes en Olimpo (cancha 2): a las 11, Universitario-Liniers (semifinales, Sub 21 femenino); a las 12.30, Tiro-Olimpo (semifinales, Sub 21 femenino); a las 15, 1ª o 2ª final Sub 15 femenino; a las 16.30, 1ª o 2ª final Sub 17 femenino y a las 18, Universitario A-UNS (semifinales, mayores masculino).

Campeonas de Maxi Femenino

Estrella y Universitario se quedaron con los dos primeros torneos del Maxi Voley femenino, que organiza la entidad madre.

Las auriazules derrotaron a Universitario por 2-0 en la definición de la categoría Libre; mientras que las albirrojas pudieron quedarse con el cetro en la categoría Maxi al superar en sets corridos a Sansinena de General Cerri.

Estas fueron las posiciones finales de cada categoría:

--Libre: 1º Estrella, 2º Universitario, 3º Liniers, 4º DaleVe, 5º Puerto Belgrano, 6º UNS, 7º PunBa, 8º Estudiantes, 9º Sansinena, 10º Fortín Club de Pedro Luro, 11º Tiro Federal, 12º Libertad, 13º La Esperanza y 14º La Armonía.

--Maxi: 1º Universitario, 2º Sansinena, 3º Camelias, 4º Tiro Federal, 5º PunBa, 6º Estrella, 7º Libertad, 8º Ateneo, 9º La Armonía y 10º Olimpo.