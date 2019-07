Candela Felipe viene creciendo a paso firme

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Desde los 11 años que estoy compitiendo. Arranqué por mi papá (Maximiliano), que conocía a Luciano Sánchez. A mí me entrena Miguel (Berrueta) y en todas las carreras noto progresos”.

Candela Felipe está ilusionada con seguir los pasos de su papá en el atletismo. Y tiene un potencial enorme, a tal punto que con apenas 2 años en el atletismo ganó dos torneos provinciales de Cross Country y salió dos veces segunda.

"Al principio no quería correr, no me gustaba. Pero Miguel (Berrueta), mi entrenador, me decía que pruebe, que corra; y me fue gustando", contó Candela.

En Villa Rosas, en la iluminada pista de 400 metros, todas las tardes trabaja en distancias acordes para su edad (13 años). Ahora son 1.200 metros, pero en Miramar ganó en 2 kilómetros.

"Trabajamos en resistencia, sumando kilómetros. En la pista de 400 y otra de 1.000 metros".

Candela Felipe, en el primer lugar del podio.

—¿Cómo fue la carrera en Miramar?

—Algunas corredoras arrancaron más rápido; yo salí despacio, "tranqui" y, después, apuré el paso. Cuando veía que las de adelante se quedaban le metí y llegué a sacarle 600 metros a la segunda. La pista estaba con barro.

—¿Quiénes disfrutan de tu esfuerzo?

—Mi mamá (Natalia) que me acompaña y mis hermanas: Tatiana, Antonella y Valeria. También en la Agrupación nos quieren mucho.

"Al principio estoy con nervios y luego los dejo de lado. Miguel me dice que lo tome como un juego. Perder o ganar no importa; lo importante es superarme".

Cuatro torneos

Candela Felipe ya participó en Azul, Laprida y Mar del Plata, además de Miramar. Y está convocada para la Selección de Provincia que irá a los Juegos Bonaerenses, cuya final tendrá lugar en Mar del Plata, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.