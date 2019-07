Camioneros va a ayudar a fiscalizar las próximas elecciones

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, anticipó hoy que los afiliados de su organización ayudarán en la fiscalización de las próximas elecciones para el Frente de Todos, ya que advirtió que los dirigentes del Gobierno y el oficialismo "son capaces de cualquier cosa" y hay que "preocuparse" para que "no hagan trampa".

"Vamos a ofrecer fiscales para que se puedan controlar las urnas. Es necesario, porque esto que ha denunciado el PJ es una realidad que tenemos presente. Estos son capaces de cualquier cosa. Hay que tener mucha atención en este tema y preocuparnos para que no nos hagan trampa", sostuvo el referente sindical.

En diálogo con AM750, el extitular de la CGT se refirió a la denuncia que hizo el Partido Justicialista sobre el sistema de transmisión de datos desde los centros de votación y en consonancia con la declaración de Máximo Kirchner.

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, Moyano subrayó que el rol del sindicalismo será "transmitir a la gente que no se equivoque, que no se vuelva a equivocar, que no se crea las mentiras del Gobierno".

"Le decimos a nuestros trabajadores el no volverse a equivocar, porque sería trágico" revalidar "políticas de hambre, hipotecar el futuro", remarcó el líder camionero. (NA)