Moto GP: Marc Márquez celebró una década de Poles en Sachsenring

Como desde hace una década, el español Marc Márquez (Honda) no conoce otro resultado clasificatorio en el circuito de Sachsenring que no sea la Pole Position.

El líder del campeonato, quien desde 2010 a la fecha, tanto en las divisionales promocionales como en Moto GP, siempre partió al frente, se adueñó de la prueba de clasificación del Gran Premio de Alemania, noveno capítulo de la temporada.

El registro de 1m 20s 195 que le aseguró la posición de privilegio para la carrera de mañana (se largará a las 9 y será televisada por ESPN), le permitió establecer un nuevo récord de circuito, tras mejorar su propia marca en 75 milésimas.

How did @marcmarquez93 celebrate his tenth straight pole at the #GermanGP? With a MASSIVE stoppie of course 🤪@motogp 🇩🇪 pic.twitter.com/fHbVKnX9j5