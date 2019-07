Aseguran que tuvo una "evolución extraordinaria" la adolescente argentina internada en Dominicana

La adolescente bonaerense de 15 años que mañana será trasladada en un avión sanitario a la Argentina tras permanecer 15 días hospitalizada en República Dominicana por un coma diabético, "está conciente, lúcida y puede hablar", según contó una amiga de la familia que calificó la mejoría como "rápida y extraordinaria".

Candela Saccone "está conciente, lúcida y lista para ser trasladada" al Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, procedente de la ciudad de Santo Domingo, desde donde "partirá en avión sanitario mañana por la madrugada, en un horario aún no confirmado", para arribar a Ezeiza en horas de la tarde, contó a Télam Ana Conello.

"Ella ahora está internada en una sala común, respira por sus propios medios y sigue con sesiones de diálisis, pero sólo día por medio", explicó.

Conello señaló que "su evolución no sólo fue rápida sino extraordinaria por la expectativa de vida que tenía cuando ingresó al hospital de Santo Domingo, donde el médico que la recibió dijo que llegó en 'un estado incompatible con la vida".

No obstante, la adolescente aún "no tiene el alta médica", no se moviliza por sus propios medios, y deberá seguir internada en la clínica porteña, donde proseguirá "el tratamiento de la diabetes" y del cuadro clínico en su conjunto.

"Los eventuales daños neurológicos no han sido evaluados en su totalidad, eso también se verá en la clínica", dijo la mujer.

Es que si bien "reconoció a sus padres, se pudo expresar y hablar con ellos"; no recuerda la situación que la llevó al hospital: "sabía que estuvo de vacaciones en Punta Cana pero no se acuerda de la crisis", agregó la amiga de la familia.

Ellos ya le contaron toda la repercusión que su caso tuvo en los medios y redes sociales, "y hasta le están armando una carpetita" con recortes periodísticos para mostrárselos cuando pueda verlos.

Oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, Candela se descompensó el 19 de junio durante el último día de sus vacaciones en Punta Cana y fue trasladada al Centro Médico Canela 1, donde los médicos le diagnostican cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre.

Además, Candela tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió su derivación al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, que la empresa Assist Card inicialmente se negó a realizar pero que luego por la viralización del caso en redes sociales, resolvió afrontar y concretó tres días después. (Télam y La Nueva.)