Julio Román ya perfila su Libertad: “Los chicos están motivados y tienen sed de revancha”

Habitualmente, Julio Román no anda con rodeos. Es frontal, directo. Esa condición lo llevó a ser muy bien considerado en el fútbol de nuestro medio. Tampoco le escapa a los desafíos, como dirigir al humilde San Francisco o a Sansinena en el Federal A. Ahora, tendrá la responsabilidad de conducir los hilos de un Libertad que quiere volver a ser protagonista tras un primer semestre no tan bueno en cuanto a resultados.

El conjunto milrayitas jugará en la Zona B del certamen Clausura liguista y su flamante entrenador quiere ver un equipo protagonista.

—¿Con qué club te encontraste?

—Con un club que está en pleno crecimiento y con un potencial tremendo. La llegada de Leo (por Leandro Schwab, quien hace de nexo con la dirigencia) le va a dar un poco más de orden en el día a día, que no falten cosas… Hay muchas ganas y están las condiciones como para hacerlo, que es lo importante.

“De hecho, se está trabajando en los vestuarios, en la utilería, en pintar y arreglar los pisos y otras cosas. Todo eso es muy importante para el jugador y para ese día a día de crecimiento que uno pregona”, agregó.

—¿Qué significa este desafío en Libertad?

—En este momento de mi carrera, el desafío de Libertad es importante después del sinsabor o de la amargura de haber quedado afuera de Sansinena. Haber encontrado un club que tiene intención de hacer las cosas bien, es buenísimo. Trataremos de aprovecharlo, con Juanchi (Stalloca, ayudante de campo), con el profe Luis Nardi, con Guille Dambolena, el entrenador de arqueros. Trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para esta institución.

“Y en el plano futbolístico, buscaremos ser protagonistas y que el club se sienta identificado con el juego, que es lo más importante. Estamos trabajando para eso”, añadió.

—¿Qué equipo pretendés ver?

—Un equipo ordenado, con mucho sacrificio, pero que priorice el buen juego y que trate de ser protagonistas en todas las canchas. Quiero que se vea un equipo “bicho” y, si bien algún equipo te va a dominar, que sepa defenderse. Es la idea que uno ha pregonado en todos los equipos que dirigió.

—¿Cuál es la idea futbolística a desarrollar tendiendo en cuenta el material que encontraste?

—Desarrollaremos la idea futbolística de acuerdo al material que hay, aunque no soy de hacer muchos movimientos tácticos, ya que prefiero ir a lo más sencillo. Generalmente juego con cuatro en el fondo, aunque tenemos la chance para jugar como terminamos en Sansinena, con tres centrales y dos marcadores bien abiertos por las bandas, tres volantes más centrados y dos puntas. Los jugadores están y creo que podemos sacar provecho de eso.

—¿Cuál es el objetivo de máxima y de mínima?

—El objetivo, por supuesto, es ver si nos podemos reinsertar entre los dos de arriba. No es una exigencia que nos hemos puesto cuando hablé con Leguizamón (Julio, el presidente), pero sabemos que Libertad lo puede hacer. Si no se da, hay que trabajar para que quede algo armado para el año que viene. Igualmente, nosotros pensamos que la idea es estar en los dos primeros puestos.

—¿Están obligados a ser protagonistas?

—Yo creo que sí y me gusta eso porque mis equipos siempre tratan de ser protagonistas. Después, vos podés serlo o no, ya que los otros equipos también juegan. Por eso hablaba de la inteligencia para saber cuando tenemos que defender, cómo tenemos que retroceder...

“Además, tenemos la obligación de ser protagonistas, de local y de visitante. El problema que tuvo el equipo en el torneo que pasó fue que no ganó de visitante y eso lo llevó a quedar afuera de los ocho. No estamos obligados, pero nosotros sentimos esa obligación de estar arriba”, agregó.

—¿Te va a costar motivar a un plantel que viene de un golpe duro?

—No. Encontramos un grupo de pibes con muchísimas ganas y muy predispuesto al trabajo. Por supuesto que esto también es mérito del cuerpo técnico anterior, que trabajó con mucha responsabilidad. Los chicos están motivados y tienen sed de revancha porque saben bien que el lugar donde están no es el que se merecen. Seguramente ya se sacaron de la cabeza ese dolor que tenían después de haber quedado eliminados y ya estamos trabajando en pos de lo que viene.

—¿En qué etapa estás de tu carrera como DT?

—Tratando de aggiornarme. Por eso, me rodeé de gente joven, como Juanchi (Stalloca, ayudante de campo) y el profe (Luis Nardi), quienes se manejan muy bien. Creo que estoy en una etapa distinta. Con Juan nos conocemos bien, ya sabe lo que quiero y va amoldando su trabajo de acuerdo a lo que uno pretende hacer en los partidos. Creo que estoy en una etapa linda porque estoy disfrutando y esto de Libertad me ha devuelto las ganas de trabajar porque es un club de barrio y uno recuerda muchas cosas.

—¿Cuál es tu mirada del torneo liguista?

—Creo que en el Apertura se mejoró el nivel. Sporting y Villa Mitre demostraron lo suyo, pero Bella Vista juega muy bien y me sorprendió Pacífico de Cabildo, la grata sorpresa.

“En cuanto a infraestructura, en algunos clubes no se ha cumplido en nada o en casi nada. Además, cuando se implementó esta competencia de todos los equipos en una misma categoría, la idea era trabajar más con chicos y que los clubes vayan cubriendo sus necesidades edilicias. Ni hablar de los terrenos de juego, ya que algunos son muy malos y es muy difícil poder jugar.

—¿Te gusta este formato del torneo que comienza en pocos días?

—Puede pasar que dos equipos de los que quedamos abajo puedan pelear el título, pero lo votaron todos y, en definitiva, está bien. Es una forma de mantener una competencia fuerte entre A y B.

Su última campaña

Julio Román dirigió 16 partidos a Sansinena en el Federal A, con 6 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Y sumó 2 cotejos en la Copa Argentina.

Un orientador sin pelos en la lengua

La salida de Sansinena. “Primero tuvimos un desacople en nuestro cuerpo técnico que nos complicó. Y, después, tomamos algunas decisiones que no le gustaron al 'Flaco' (por Dámaso Larraburu). Hicimos una campaña bárbara, aunque perdimos con Villa Mitre en la Copa Argentina y, seguramente, fue en donde fallamos desde el cuerpo técnico. Igualmente, nos fuimos conformes con lo que hicimos y lo de la Copa tampoco era como para tomar semejante decisión. Sabemos que en el fútbol hay que convivir con ese tipo de situaciones”.

El Federal A. “Volver a dirigir fue hermoso. Todo: la adrenalina, los viajes, las concentraciones, la organización. Lo extrañé y me di cuenta que no estaba afuera, que viejo es el viento y todavía sigue soplando, como me dijo un profe de Madryn. Fue todo lindo, gratificante y, realmente me hizo muy bien. Y quiero agradecerle a San Francisco, porque gracias a ese club pude sentir todas esas cosas”.