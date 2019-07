Bullrich: "Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan y la Educación no da respuestas"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró hoy que la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores" (SCVV) "viene a trabajar sobre un vacío" que se generó a partir de que "hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan" y a los cuales "la Educación no les está dando respuestas".

"Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan a los que la Educación no les está dando respuestas o directamente los chicos no pueden generarse una responsabilidad como para ir a la escuela. El Servicio Cívico viene a trabajar sobre ese vacío, ese faltante, como para que puedan reencontrarse en la escuela o con cursos de capacitación que los vamos a hacer con el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica", precisó Bullrich.

El SCVV estará bajo la órbita de Gendarmería Nacional y tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de 16 a 20 años.

En declaraciones a la radio La 990, la ministra sostuvo que "el objetivo es comenzar en seis lugares y que los chicos puedan encontrar una salida, una orientación vocacional, que puedan trabajar en talleres de liderazgo".

"Van a trabajar con habilidades y destrezas para el trabajo. Es para aquellos que dejaron la escuela y que de esta manera vuelvan a retomarla y para los que siguen estudiando y que les permita encontrar un camino de expectativa, de esperanza y de futuro. Va a ser muy positivo para los jóvenes y va a ser masivo el intento de inscripción del Servicio Cívico Voluntario", agregó.

Bullrich precisó que los cursos estarán orientados en lo que refiere a "robótica y software", pero también se dictarán aquellos "más tradicionales como plomería y tornería". (NA)