Boca: "Vengo a ganar todo", dijo Eduardo Salvio

Eduardo Salvio reconoció hoy que cumplió "un sueño" al convertirse en jugador de Boca, con el que aspira a ganar todos los títulos que disputará en la temporada, incluida la Copa Libertadores.

"Para los bosteros, Boca es el más grande de todos y yo siendo bostero así lo veo, así que no tuve ninguna duda cuando Nico (Burdisso, manager del club) me dijo que el interés era firme, que sí me querían acá", explicó el volante sobre el inicio de las negociaciones.

Salvio, que se realizó la revisión médica, firmó el contrato que lo ligará a la institución por 3 años y tuvo su primera práctica con el "Xeneize", reconoció que ya se imaginó cómo será su primera vez ingresando a La Bombonera.

Cuando la pasión te llama… pic.twitter.com/FpdADT9Otv — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 18, 2019

"Ya empiezo a imaginarme muchísimas cosas, como jugar en La Bombonera, que la gente grite un gol mío o cante mi nombre. Hoy se pueden llegar a cumplir esas cosas, así que estoy feliz por eso", expresó.

"Los recuerdos con mi vieja de venir a la cancha eran hermosos, porque la verdad que lo disfrutaba un montón. Siempre le pedía para venir a la cancha y ella cuando podía me traía, así que son momentos muy lindos que me gusta recordarlos", rememoró el ex Lanús.

"No todos tienen la posibilidad de defender estos colores: los voy a defender a morir. Ya me imagino ahí, entrando a La Bombonera, con todo el estadio lleno, con toda la gente cantando. Va a ser un momento que voy a guardar para siempre", agregó.

El mediocampista, que llega a Boca desde Benfica (Portugal), reveló que cumplió un sueño al verse en el espejo con la camiseta del "Xeneize".

"Hoy me veía al espejo con esta camiseta y me decía 'listo, sueño cumplido'. Cuando era chico me regalaron una musculosa de Boca y la usaba hasta para Navidad", afirmó.

Salvio anticipó que está "apto" para jugar el próximo miércoles ante Athletico Paranense (Brasil), en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores.

"Estoy apto para jugar el miércoles. Todavía no sé dónde me quiere (Gustavo) Alfaro, pero estoy a su disposición para jugar tanto por afuera como por adentro", explicó.

"Acá vengo por todo: por la Libertadores, por el torneo, por todo. Quiero ganar todo con Boca", cerró. (NA y La Nueva.)