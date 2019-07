"Necesitamos que la gente participe de las PASO", dijo un diputado de Cambiemos

"La elección del 11 de agosto es muy importante y por eso necesitamos que la gente participe de las PASO. La polarización aceleró los tiempos y el comicio presidencial podría definirse en las generales de octubre, sin ballottage", le dice a La Nueva el diputado de Cambiemos, Miguel Bazze.

"Necesitamos que los argentinos vayan ese día, que no crean que no tiene sentido ir a votar porque no se definen candidaturas. Si se llega a dar una ventaja importante del Frente de Todos podría haber un malentendido, una sensación errónea de que se impone el kirchnerismo, y quizás solo ocurra que participó menos gente entre quienes están de nuestro lado", agregó.

Bazze, que está tercero en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires detrás del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y la mamá de una víctima de la tragedia de Once, María Luján Rey, sostuvo que el aspecto más saliente de esta elección es la hiper polarización y señaló que quien gane en territorio bonaerense no necesariamente ganará en la Nación, pero quedará muy cerca.

"Nosotros queremos ganar con boleta completa, presidente, gobernadora e intendentes. Estamos convencidos de que se define un proyecto de país: Juntos por el Cambio representa los valores republicanos, la independencia de poderes y un duro trabajo por la recuperación de la movilidad social ascendente. Es muy distinto al kirchnerismo, que significa el pasado y la decadencia", dijo el dirigente radical.

"Yo no sé si en estas elecciones compiten la democracia contra la antidemocracia, pero sí creo que hay calidades. Nuestra propuesta es de mucha más calidad democrática, sin restricciones a la libertad de prensa, de absoluto respeto de la independencia del poder judicial, de no utilizar a la pobreza como instrumento político. El kirchnerismo es un proyecto de muy baja calidad institucional: fíjese que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, les da consejos a los periodistas de lo que tienen que preguntar, mientras que otros dirigentes relativizan las atrocidades del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela".