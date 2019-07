Vidal: "El cambio lo hace un equipo, no un iluminado que cree que tiene la verdad absoluta"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró hoy que "el cambio en un país se logra a partir del trabajo en equipo" y no a través de "un iluminado que cree que tiene la verdad absoluta desde la soberbia", al tiempo que explicó que en estos años de gestión tuvo que tomar "decisiones difíciles" ya que la provincia "estaba quebrada".

"Siempre hay un equipo atrás, eso hace el cambio en un país, no un iluminado que cree que tiene la verdad absoluta desde la soberbia. Estoy donde quiero estar y porque siempre di mi palabra", dijo la gobernadora, que buscará la reelección con Juntos por el Cambio de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

"Yo no creo que haya salvadores y eso es algo distinto de Cambiemos en relación a otros espacios", respondió cuando se le consultó si había evaluado la posibilidad de ir como candidata a la Presidencia de la Nación en lugar de un nuevo mandato en la provincia.

En una entrevista con Nada es Personal, Vidal asumió que durante su gestión "hubo que tomar decisiones difíciles" ya que "la economía estaba enferma y la provincia quebrada".

"La clase media es la que más le puso el cuerpo. Hicimos mucho esfuerzo para acompañar a los bonaerenses en momentos de dificultades", señaló la mandataria, aunque apuntó que "hay avances que se pueden tocar y ver".

En ese sentido, mencionó "el asfalto, las obras, las rutas, la baja de mortalidad infantil, y el SAME", y dijo que "todo eso está y es una realidad, como también es una realidad que a muchas familias les costo más".

"Hace 16 años que camino barrios pobres, es importante tomar medidas de fondo para no tener tantas crisis. Yo recorro y obvio que duele, no me voy a dormir tranquila. Todas las noches me voy a dormir preocupada o angustiada", reconoció y apuntó: "Dejo todo lo que tengo en esto y lo voy a seguir haciendo".

Respecto a su relación con la provincia de Buenos Aires, consideró que es su "lugar en el mundo", donde se crió y donde nacieron sus hijos.

"Yo cumplí con mi palabra de que no iba a ir por la Presidencia y que me iba a quedar a pelar por los bonaerenses. La provincia es mi lugar en el mundo", afirmó. (Télam)