Monumento de luto por la AMIA

Con motivo de cumplirse el próximo jueves un nuevo aniversario del atentado sufrido por la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la comunidad judía local cubrió con un manto negro el monumento israelita ubicado en la plaza Rivadavia.

Hace 25 años --el 18 de julio de 1994-- una bomba estalló frente a la sede de la entidad, en calle Pasteur 633 del barrio porteño de Once, causando el fallecimiento de 85 personas y más de 300 heridos. Fue el mayor atentado a la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial.

A pesar del tiempo transcurrido al mismo sigue sin resolverse. Prueba de la complejidad del caso es que el 2015 se llevó a cabo un segundo juicio, donde el fallecido fiscal Alberto Nisman procesó, con distintos cargos, a un ex presidente de la Nación (Carlos Menem) y a ex comisarios de la policía federal, ex jueces y ex fiscales participantes de la causa.