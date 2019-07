Durante la concentración de la Selección, quedará otra cama libre en el Dow Center

El interno Francisco Cáffaro desistió hoy de su convocataria al seleccionado argentino de básquetbol de cara a los Juegos Panamericanos de Lima, que se jugarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto; y el Mundial de China, que irá del 31 del mes próximo y el 15 de septiembre.

Cáffaro juega en la Universidad de Virginia Cavalliers y los torneos se desarrollarán en fechas de exámenes, lo que le impediría, en caso de ser confirmado entre los 12, de ser parte de la delegación.

Además del interno, la otra baja había sido Marcos Mata por "falta de fuerzas físicas", según explicó el jugador de San Lorenzo de Almagro.

“La liga fue muy larga, terminó hace apenas una semana y me siento agotado física y mentalmente, sumado a que vengo de unas molestias de la cuales todavía no me he podido recuperar", argumentó hace una semana el ex Peñarol de Mar del Plata.

El plantel completó llegará mañana a la ciudad, comenzando las prácticas el jueves por la mañana en el Dow Center.

Los 14 que quedaron

El plantel de 14 jugadores que trabajará en nuestra ciudad lo compondrán Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Luca Vildoza (bases); Lucio Redivo, Máximo Fjellerup y Leandro Bolmaro (escoltas); Patricio Garino, Nicolás Brussino y Gabriel Deck (aleros); Luis Scola, Facundo Piñero y Agustín Cáffaro (ala-centros) y Marcos Delía y Tayavek Gallizzi (centros).

Sin confirmación

El "Día del Hincha" será el próximo martes 23, en horario a confirmar.

En la oportunidad, el plantel se dividirá en dos -agregando algún jugador-, para disputar un partido entre sí.

La CABB aún no resolvió cómo será para adquirir la entrada, que será libre y gratuita.