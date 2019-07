Malabarista denuncia que la policía lo hostiga; “Si dejamos a 1, mañana son 10”, dijo un comisario

Un joven de 28 años que hace malabares en una esquina céntrica de Punta Alta denunció que la policía lo hostiga, lo persigue y le impide trabajar.

“Ya me llevaron a la comisaría y cada vez que voy al semáforo estoy con el corazón en la boca”, contó José Nepote, quien usualmente realiza su actividad en el semáforo de Colón e Irigoyen.

Según relató a puntanoticias.com.ar, lo llevaron por averiguación de antecedentes y en la comisaría “decidieron hacerme una contravención por disturbios en la vía pública, por obstruir el tránsito”.

Por su parte, la policía dice que a José lo sacaron de la esquina porque los vecinos y los automovilistas se quejan, y que además si dejan a estar a un malabarista o limpiavidrios, “mañana habrá 10 en una esquina”.

“No hay animosidad con José. Se lo ha invitado a que haga su trabajo en un sector público que no dificulte el tránsito, porque el conductor de la ciudad no está acostumbrado”, dijo a puntanoticias.com.ar el jefe de la Policía Comunal rosaleña, Gustavo Cheppi.

“Los autos colaboran, por supuesto, por eso lo tomo como un trabajo y la gente me felicita. Si me sacan los malabares, me sacan el único ingreso de dinero que tengo”, dice José, que tiene un hijo de menos de un año.

Además, dijo que el intendente no quiso atenderlo cuando intentó plantearle su inquietud: “Me dijeron que no le interesaba mi caso y que le doy mala impresión a la ciudad”.

“Recorrí Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú haciendo malabares y nunca me llevaron preso. Nunca me trataron tan mal como acá”, se quejó José.