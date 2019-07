Video: mirá como Lewis Hamilton paseó a Frank Williams a toda velocidad

A modo de festejo por cumplir medio siglo dentro de la Fórmula 1, el inglés Sir Frank Williams se dio un lindo gusto el pasado fin de semana, justamente en el Gran Premio Gran Bretaña disputado en el trazado de Silverstone.

Ni más ni menos que el local Lewis Hamilton, quíntuple campeón de la especialidad y actual líder del certamen, paseó al fundador del equipo que lleva su nombre, a bordo de un potente Mercedes AMG S63 de Turismo, al que llevó al límite en varios pasajes.

Con 77 años, Sir Frank, a quien ya se lo ve a menudo en las competencias, aprovechó la llegada de la máxima a su país para festejar sus 50 años como constructor y para chicanear a Hamilton, a quien tildó de “Hooligan” tras dar este unos cuantos trompos.

