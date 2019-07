En una noche inolvidable, Sebastián Giannino sumará una estrella a su juego

La 31º edición del Juego de las Estrellas de básquetbol tendrá hoy a protagonistas de nuestra ciudad.

En el microestadio Antonio Rotili, de Lanús, se podrá ver en acción a Lucio Redivo tanto en el evento principal como en el concurso de triples.

Pero esta fiesta del básquetbol profesional, organizada por le Asociación de Jugadores, también marcará un momento especial para el árbitro Sebastián Giannino, titular del Colegio de Árbitros de la Asociación Bahiense.

Giannino será uno de los réferis del partido que enfrentará a los equipos Blanco y Azul (en el que participará Redivo) a partir de las 20 y con televisación de TyC Sports.

Lo acompañarán en la terna Ezequiel Macías (Gualeguaychú) y José Domínguez (CABA).

“La realidad es que la designación me tomó por sorpresa, pero estoy muy contento. Uno siempre sueña estar en eventos de tanta importancia. Es como lograr metas. El árbitro no sale campeón, no festeja triunfos, pero se alegra por metas personales. Marcan crecimiento”, afirmó Sebastián.

Cuenta que veía lejano dirigir en un Juego de las Estrellas, teniendo en cuenta que si bien tiene categoría para pitar en Liga Argentina, en la 2018-19 no recibió ninguna designación para ese nivel.

“Lo veía más lejano, con otros pasos por dar en el medio. Pero por ahí es una puertita que se abre, o un premio por lo que uno viene haciendo. Es un año de muchos cambios”, agregó el árbitro, de 30 años, en relación a que esta temporada también fue elegido presidente del Colegio local.

“Hablé con varios colegas, como Javier Sánchez de acá de Bahía, quien dirigió en el Juego en años anteriores, y me dijeron que lo disfrute. Habrá muchas figuras del deporte que uno ama... En esta oportunidad estarán Chapu Nocioni, Pichi Campana o chicos que juegan en Europa como (Nicolás) Laprovíttola, (Facundo) Campazzo y (Lucio) Redivo”, agregó Giannino, nacido en Bragado.

Todos los detalles

El equipo Blanco estará formado por Nicolás Laprovíttola (Real Madrid), José Vildoza (San Lorenzo), Paolo Quinteros (Regatas Corrientes), Luciano González (San Lorenzo), Nicolás Brussino (Zaragoza de España), Héctor Campana, Leonardo Mainoldi (Quimsa), Mariano Fierro (Ferro), Roberto Acuña (Gimnasia de Comodoro Rivadavia) e Ignacio Alessio (La Unión de Formosa), con la dirección técnica de Julio Lamas.

El conjunto Azul lo conformarán Facundo Campazzo (Real Madrid), Nicolás Aguirre (San Lorenzo), Lucio Redivo, Eric Flor (Boca), Mauro Cosolito (Ferro), Máximo Fjellerup (San Lorenzo), Andrés Nocioni, Pablo Espinoza (Instituto de Córdoba), Damián Tintorelli (Peñarol) y Kevin Hernández (Ferro), dirigidos por Silvio Santander.

Lucio Redivo, al centro, sostiene la "31" del equipo Azul, aunque el bahiense lucirá la "12". Foto: juegodelasestrellas.com.ar.

Los ausentes

De los quintetos más votados por el público no estarán por distintos motivos Marcos Mata (San Lorenzo), Facundo Piñero (San Lorenzo) y Agustín Cáffaro (Libertad de Sunchales). Los tres jugadores ya fueron reemplazados.

El sistema de votación se llevó adelante a través de la página web de la organización y por medio de las redes sociales.

En tanto Redivo, Cosolito, Tintorelli y Espinoza fueron invitados por la organización.

Habrá concursos

Además del partido se jugarán las habituales competencias de torneos de triples, volcadas, carrera de habilidades y el tiro de las estrellas, con figuras y leyendas destacadas.

Redivo participará en el de triples -campeón en 2017- junto con Leonardo Mainoldi, Juan Manuel Rivero, Luciano González, Nicolás Brussino y Manuel Buendía (campeón 2018).

Lanús ya había organizado el Juego de las Estrellas en 1993, en lo que fue la sexta edición del certamen.