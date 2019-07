Charla de fútbol con el flamante DT de Olimpo. Un gusto escucharlo...

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Llegó el viernes y se fue el sábado. En sus pocas horas en nuestra ciudad, recorrió el estadio Roberto Carminatti, el complejo del club Teléfonos, se asesoró de la acuciante situación económica y financiera que dejó la Comisión Directiva que ya renunció y, junto al presidente (Angel Tuma) y al vice primero (Alfredo Dagna) del grupo de socios que se hará cargo de la institución a partir de mañana, se presentó oficialmente como DT de Olimpo en conferencia de prensa.

Todo hizo eso Sergio Gustavo Lippi en menos de un día. Aunque tuvo tiempo para algo más: tomar un café y hablar de fútbol con La Nueva. Mejor dicho, escucharlo atentamente como lo hice el 31 de marzo de 2013, después de un 3-0 de Olimpo sobre Sarmiento en el escenario del verde juninense.

Fue el mismo placer que hace 6 años...

“Si el fútbol es previsible, está mal, y si depende de la creatividad y de la inventiva, con eso sólo no alcanza. Hoy por hoy, lo psicológico cumple un papel preponderante y el entrenador y su cuerpo técnico tienen que ser importantes para que el jugador se sienta contenido y que, motivado al mayor nivel posible y anímicamente pleno, se preocupe solo por jugar”, sostuvo Lippi, quien el próximo miércoles estará nuevamente en Bahía para arrancar la pretemporada junto al plantel que, a partir de septiembre, intervendrá en el Federal A 2019-2020.

“No me ato a sistemas ni a determinadas tácticas o estrategias. El funcionamiento de cada uno de mis equipos está en concordancia con las características y las capacidades individuales de los futbolistas. Esta categoría, con un contexto muy especial, es distinta a las demás del ascenso, por lo que tendremos que poner absoluta atención en todos, pero en todos, los detalles”, agregó el canoso entrenador de 63 “pirulos”.

“El jugador debe repetir y potenciar lo que sabe hacer, lo que lo hace sentir cómodo; y no incomodarlo exigiéndole cosas que no las puede hacer”, explicó con sapienza y simplicidad.

—Sé que es muy prematuro, ¿pero qué tipo de equipo va a ser el Olimpo que se viene?

—Debe ser protagonista en todas las canchas. Es la única forma de ascender. Es nuestra responsabilidad formar un Olimpo con personalidad, autoridad y contundencia.

—El mejor Sarmiento que dirigió, el que ascendió a Primera en 2014, jugaba con un 4-3-3 y metía goles en casi todos los partidos. ¿Ese esquema lo seduce más que otro?

—Era un 4-3-3 que atacaba con muchos efectivos pero que, a la hora del repliegue, los extremos defendían a la par de los volantes. Era un equipo con dinámica, que entendía como jugar con el balón y qué hacer cuando lo perdía.

—Por ahora, el plantel aurinegro es muy corto...

—Sí, pero los pocos que están hoy tienen que entender que van a ser tan importantes en el grupo como los que vendrán.

“Hace tres o cuatro días que vengo viendo videos de partidos de Olimpo en la última edición de la B Nacional. Saqué algunas conclusiones, pero nada se compara a cuando tenga a los jugadores en vivo y en directo y pueda saber un poco más de ellos. Mi idea es apostar a los chicos del club, sé que hay buen material y que algunos van a llegar con el roce de una B Nacional y también de Primera división”.

—¿Algo de esto charló con Leandro Iribarren, el técnico de la Primera local?

—Todavía no hablamos, pero lo haremos el miércoles porque no quiero que pase más tiempo. Necesito que me haga informes individuales y colectivos, que me de su parecer de ciertos futbolistas. También le quiero contar mi idea, la de dos días a la semana mezclar a los profesionales con los jugadores de la Primera local. Hacer partidos informales para ver el crecimiento futbolístico diario de los de arriba y de los que vienen empujando desde abajo.

—¿Pidió un arquero como refuerzo, sabiendo que Guido Villar está atravesando un momento excepcional?

—Tengo las mejores referencias de Guido, sé que es jugador del club, aunque no sé ni siquiera el nombre del que está atrás de él, es decir el suplente en la Primera local. Hoy te puedo asegurar que Villar tiene todas las condiciones para ser el “1” de Olimpo.

—¿Por qué estuvo este último año y medio sin trabajar?

—Un inconveniente familiar con mi madre me impidió salir de Junín. Recibí ofertas, pero al no poder viajar, las tuve que desechar. Esa cuestión que me tenía preocupado ya no existe más y, entre las propuestas que me llegaron, la de Olimpo fue la que más me convenció.

—Seré curioso, ¿qué lo sedujo? Porque en un año Olimpo descendió dos categorías y las referencias sobre la situación del club para el mundo futbolístico eran de las peores.

—La llamada de Dagna fue fundamental. Olimpo es un gigante del interior y más abajo no puede caer. Estoy encolumnado detrás de la promesa de armar un equipo competitivo, de todas las gestiones que llevan a cabo los dirigentes.

—Al hincha de Olimpo le cayó muy bien su contratación, al menos es lo que demostró en las redes sociales. ¿Qué cree que piensan de usted?

—La mayor credibilidad de un entrenador se da en este momento, cuando está acá y tiene que hablar sobre un proyecto antes de asumir y de empezar a competir. La gente va a opinar siempre, aunque yo no me la creo. Apuesto por el trabajo, por la seriedad y en creer más en lo nuestro que en lo de los demás.

—¿Se le puede dar un mensaje al hincha de Olimpo?

—Lo vamos a necesitar. Que apoye, que confíe y que banque al equipo en un torneo largo y difícil. En toda gran campaña, el aliento y la energía serán fundamentales.