Vóleibol: comienza a definirse el torneo Apertura

Entre hoy el miércoles podrían quedar definidos todos los campeones del primer certamen del año que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

El torneo Apertura 2019 tendrá mañana el inicio de la serie decisiva de mayores masculino, cuando Olimpo (que anoche venció a Liniers en tie break, tras dos horas y media de juego) se mida ante el vencedor de Universitario A-UNS, quienes chocarán hoy, desde las 19, en escenario aurinegro.

Por su parte, la definición femenina se definirá la próxima semana.

Esta será la programación del fin de semana:

**Hoy en Olimpo (Cancha 1): a las 11.30, Olimpo (1)-Tiro (0) (2ª final, Sub 15 femenino); a las 13.30, Olimpo (1)-Tiro (0) (2ª final, Sub 19 femenino); a las 17.30, Tiro-Universitario (1ª final, Sub 21 femenino) y a las 19, Universitario-UNS (revancha de semifinales, mayores masculino).

**Hoy en Olimpo (Cancha 2): a las 10.30, Universitario vs Olimpo B (3º puesto Copa de Plata, Sub 16 B femenino); a las 11.30, Estudiantes-Olimpo A (final Copa de Plata, Sub 16 B femenino); a las 13, Villa Mitre-Tiro (3º puesto Copa de Oro, Sub 16 B femenino); a las 14, Espora-Automoto (Final Copa de Oro, Sub 16 B femenino); a las 15, Liniers-Libertad (3º puesto Copa de Plata, Sub 18 B femenino); a las 16.30, Universitario-Estudiantes (final Copa de Plata, Sub 18 B femenino); a las 17.30, Automoto-Espora (3º puesto Copa de Oro, Sub 18 B femenino) y a las 18.30, Tiro-Olimpo (final Copa de Oro, Sub 18 B femenino).

**Mañana en Liniers: a las 11, Liniers-Olimpo (tercer puesto, Sub 21 femenino); a las 12.30, Tiro-Universitario (2ª final, Sub 21 femenino); a las 14, Universitario-Olimpo B (tercer puesto, Sub 19 femenino); a las 15.30, Liniers-Tiro (tercer puesto, mayores femenino); a las 17.30, tercer puesto, mayores masculino y a las 18.35, 1ª final, mayores masculino.

**Lunes en Olimpo: a las 19.30, Olimpo-UNS (1ª final, mayores femenino).

**Miércoles en UNS: a las 20, Olimpo-UNS (2ª final, mayores femenino).

Esto ocurrió el martes

El feriado del 9 de Julio abrió la actividad decisiva de varias de las categorías.

En mayores femenino, Olimpo superó en semifinales a Liniers por 3-0, con parciales de 25-17, 25-21 y 25-11.

En mayores masculino, ambas series se estiraron luego de que Universitario A y Liniers cayeran en la primera semi ante UNS y Olimpo, respectivamente, en cuatro sets. La Universidad se impuso por 25-20, 23-25, 25-19 y 25-15, mientras que el aurinegro lo hizo por 25-20, 23-25, 25-18 y 25-20.

En las semis de Sub 21, Tiro derrotó a Olimpo por 3-0 y Universitario hizo lo propio ante Liniers.

En Sub 12 femenino, Olimpo se consagró campeón al vencer en única final a Tiro Federal por 2-1, mientras que el podio lo completó Automoto de Tornquist, al imponerse por no presentación a Universitario.

En tanto, en Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 femenino se desarrollaron las primeras finales.

Olimpo se impuso ante Tiro Federal por 3-0 en Sub 13, Sub 15 y Sub 19, mientras que debió llegar a un cuarto set para vencer en Sub 17.

Por su parte, en Sub 13 femenino, anoche Tiro se tomó revancha ante el aurinegro, lo venció 3-1 y estiró la definición a un tercer juego.

Villa Mitre se subió al último lugar del podio en Sub 15 y Sub 17 femenino, al derrotar en parciales consecutivos frente a Liniers y Universitario, respectivamente.