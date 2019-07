Llegó el DT de Olimpo: "Tenemos que estar alerta, todos se van a jugar una final contra nosotros"

El flamante entrenador de Olimpo, Sergio Lippi, fue presentado esta noche en conferencia de prensa y el lunes comenzará a trabajar con el plantel que afrontará la temporada 2019-20 del Federal A.

Con los dirigentes entrantes Ángel Tuma y Alfredo Dagna presentes, Lippi dejó sus primeras sensaciones al asumir como reemplazante de Marcelo Broggi.

"Me sedujo la grandeza y la historia de Olimpo. Sin haber hablado con el presidente, ya sabía cual iba a ser el objetivo del club: el ascenso. Eso es una motivación muy grande, nos tiene muy ilusionados. Igualmente, hablar de ascenso es fácil pero lo difícil es materializarlo, el camino es lo más importante. Creo que eso nos tiene muy motivados y vamos a tratar de hacer lo mejor", dijo el ex entrenador de Sarmiento de Junín.

—¿Creés que Olimpo va a ser el equipo a vencer en la categoría?

—Yo creo que por historia, sí. Eso es muy lindo pero también es una responsabilidad porque los rivales se van a multiplicar para ganarle a Olimpo. Eso aumenta la responsabilidad y la importancia del mensaje que tenemos que bajar nosotros. Tenemos que estar atentos, alerta, porque todos se van a jugar una final contra nosotros.

—¿No lo asustó el presente que atravesaba la institución, nadie lo alertó o recibió una motivación extra para ir a un club que tiene que volver a ser?

—La historia es historia y nadie la va a borrar. Si bien con la camiseta no se gana, esa historia va a permitir armar un buen equipo. Esta comisión directiva que ha tomado las riendas del club, va a hacer lo imposible por lograr eso. He atravesado situaciones de crisis en equipos con menos historia que Olimpo y lo hemos podido sacar, a mí no me asusta. Me quedo con la jerarquía, el peso y la historia de este club en esta divisional.

—Se han visto situaciones muy extrañas en el último año en la categoría, ¿Cómo se prepara usted, qué ha hablado con la dirigencia para combatir esto?, ¿Se puede pensar solo en lo deportivo?

—Vamos a pensar solo en lo competitivo, que ya es mucho. En la responsabilidad para que el equipo desde adentro mande un mensaje para que la gente se enganche, se acerque a la cancha y aliente; que no tengo duda de que va a ser así. No estoy de acuerdo con esa sensación de caos, nosotros pensamos en positivo. El mensaje tiene que ser de confianza desde todo el lugar y no tengo dudas que las cosas van a andar bien.