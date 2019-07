Marco González vuelve a ser el DT de Sansinena: "El objetivo es ser competitivos", avisó

Sansinena confirmó esta tarde a Marco González como nuevo entrenador de cara a la temporada 2019/20 del Federal A.

El ex DT de Bella Vista reemplazará a Daniel Prat y volverá al club donde fue bicampeón de la Liga del Sur en 2014 (cortando 68 años sin títulos) y donde consiguió el ascenso al Federal B en 2015.

"Es un club que me dio muchas satisfacciones, pero en estos momentos hay que pensar que lo más importante es la institución, que en los últimos años ha tenido un recorrido importante en la categoría. Uno viene a colaborar con un club que hace todo con mucho esfuerzo, sacrificio, y que está jugando en una categoría muy importante. Pero más allá de lo de uno, lo importante acá es la institución y toda la gente que viene haciendo un gran esfuerzo este año para que el club esté donde está", avisó Marco.

Tras sellar hoy de manera definitiva su llegada a la entidad cerrense, aún no está fijado el día de inicio de la pretemporada, aunque sería sobre fin de mes, ya que el torneo arrancará el primer fin de semana de septiembre.

"Seguramente va a ser la gente que siempre trabajó conmigo, trabajar con la gente de confianza de uno es lo fundamental y a partir de mañana nos pondremos a definir fecha de inicio para la pretemporada y a delinear el plantel. Por las buenas campañas que venía haciendo Sansinena era lógico que iban a venir a buscar jugadores, que tuvieron ofertas de la B Nacional y de los clubes más importantes de la categoría. Quedaron jugadores importantes, hay que reestructurar y descubrir algunos jugadores interesantes y sumar alguno de experiencia para poder armar este desafío, que es muy lindo porque estamos en el máximo escalón del fútbol que tenemos en la ciudad", agregó.

Respecto a la última temporada, en la que realizó una gran campaña, el "Tripero" ya no cuenta con varias de sus figuras como Franco Agüero, Maximiliano Tormann, José Villegas y Bruno Nasta, entre otros.

—¿Te preocupa que se hayan ido muchos jugadores importantes?

—Es lo que ocurre con los clubes que son más nuevos en la categoría, los equipos con más trayectoria se fijan en eso, es normal y es bueno para que los jugadores progresen. Era obvio que Sansinena en los primeros años iba a causar ruido su campaña; el año pasado terminó muy arriba y era obvio que iban a venir a buscar jugadores.

"Me sedujo eso de poder descubrir jugadores y poder armar algo interesante. Uno estuvo en los inicios de este proceso y me agarra en un buen momento a mí y en un buen momento del club que eso me parece que es lo más importante", añadió el DT.

—Me decías que el cuerpo técnico va a estar conformado por la gente de tu confianza que te acompañó siempre, ¿con los jugadores puede pasar eso también ya que al conocerlos te sirve para que tomen tu idea?

—Soy un técnico de inferiores; de la Liga de acá de Bahía. Así que voy a buscar jugadores que note que están para pegar un salto y que demuestren ganas de querer seguir progresando y ser profesionales. Fundamentalmente la búsqueda de los futbolistas a traer se va a hacer con ese criterio, no sólo de Bahía sino chicos que tengan recorrido en diversas categorías del país, con muchas ganas de progresar. No podemos descuidar a los que ya tiene Sansinena que llegaron a todo esto en estos años, hay que sumarle uno o dos de experiencia más para poder armar algo interesante y ser un equipo fundamentalmente competitivo y seguir manteniendo lo que Sansinena pudo hacer en estos años.

—¿El objetivo principal es ese, ser competitivos?

—Sí, ese es el objetivo. En un club donde todo se hace a pulmón, que está haciendo las primeras armas en la categoría y la vara quedó muy alta, porque la última campaña fue muy buena. La idea es armar un equipo competitivo. Uno está en un buen momento y me parece que este es un desafío importante para el club y para todos.

—¿Compartir categoría con Olimpo y Villa Mitre y estar en el nivel más alto que hay en Bahía, es una motivación, modifica algo?

—Lamentablemente todos quisiéramos que el fútbol de la ciudad tenga un equipo en Primera, tenga un equipo en la B Nacional pero bueno... esperemos que entre los tres hagamos algo interesante y que en un futuro cualquiera sea el equipo, se pueda recuperar la plaza. Pero hoy por hoy para Sansinena estar en el máximo nivel que hay que en la ciudad es un motivo de orgullo y más para un club que hace todo con mucho sacrificio. Esperemos que todos se entusiasmen para seguir manteniendo esto.