Caso del pescador: en dos meses se sabrá el resultado del ADN

El pasado 4 del corriente mes fue hallado el cuerpo de una persona dentro de un automóvil que se encontraba fue consumido por un incendio en Belisario Roldán al 3.000, en cercanías del balneario Maldonado.

A casi un mes del hecho y debido a la demora que existe en la actualidad en la Asesoría Pericial de La Plata, conocer la identidad del cuerpo podría demorar unos dos meses.

No obstante, todo hace suponer que se trata de Mauricio Dermit, un pescador de Pehuen Co, dueño del Fiat Uno siniestrado y de quien no se tienen novedades desde la misma noche que se registró el hecho. Tampoco apareció su celular.

“Mandamos una solicitud a La Pampa para adelantar los plazos y que creo que será viable, aunque todo esto lleva su tiempo. El cuerpo continúa en la morgue, debido a que no se le puede dar sepultura porque habría que hacerlo como un NN y nosotros, en cambio, presumimos de a quien le pertenece. No queda otra que hacer este paso legal”, señalaron, al respecto, las mismas fuentes consultadas.

Y agregaron: “Si llegamos a tener suerte con la gente de La Pampa estaríamos hablando de no menos de dos meses para conocer el resultado final. En cambio, si fuera con Provincia de Buenos Aires están dando turnos de aquí a más allá de noviembre”.

“Uno pretende que se actúe como en un país de primer mundo y en cambio tenemos recursos limitados. La Provincia recibió todo tipo de estudio con diferentes delitos y teniendo en cuenta que hay muchísimas causas, el tiempo de demora es extenso”, criticaron.

La investigación es llevada a cabo por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5.

“Seguimos tomando declaraciones a más testigos, analizando teléfonos, por lo que no puedo adelantar mucho más de lo pertinente a la causa, de todos modo no existen mayores novedades a las que son de público conocimiento: se encargó la pericia de ADN para poder establecer que el cuerpo sea fehacientemente de él (por Dermit) y esto lleva tiempo”, comentó el funcionario judicial.

Por la causa están detenidos Pablo Martínez; su pareja, Sofía Molina y el hermanastro de la mujer, Alexis Simón Ferreira.

Martínez, por un pedido de la defensa, fue trasladado en las últimas horas a la alcaidía del complejo penal de Lisandro Olmos, en cercanías de La Plata.

El ataque se produjo en el departamento de Brasil y Líbano que ocupaban Martínez y Molina. La víctima llegó de manera voluntaria, posiblemente engañada.

Un hijo de Dermit señaló días atrás que su padre llevaba entre 3 mil y 5 mil pesos y antes de viajar hacia Bahía lo pasó a busca a él por Coronel Dorrego y lo dejó en Pehuen Co.

No se pudo confirmar que le robaron el dinero, pero sí dos cuchillas y la batería de un vehículo.

“No están claras las circunstancias posteriores, si es que lo quisieron extorsionar. La acción (homicidio) parece desmedida. Pudo haber sido un hecho que se desmadró”, dijo un investigador.