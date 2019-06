La Corte Suprema confirmó el rechazo al amparo colectivo contra la suba del gas

La Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargas, que autorizaron aumentos en las tarifas de gas.

El máximo tribunal del país sostuvo que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires carece de legitimación para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017, relacionadas con el aumento en las tarifas del gas.

Con ese argumento, el tribunal desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones 74-E del Ministerio de Energía y Minería; y 4354, 4356, 4357, 4358 y 2017 (todas de 2017) y sus modificatorias, del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sobre precios y cuadro tarifario.

Fuentes vinculadas con la causa recordaron que el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, promovió la demanda al considerar que los cargos impositivos que se incluían en las facturas del servicio eran “confiscatorios”.

La Corte no ha hecho lugar a nuestra presentación porque hasta que no se nombre un Defensor del Pueblo de la Nación no se puede reclamar ante ninguna resolución que tome el Gobierno Nacional, que con esto se debe estar matando de risa @Radio10 #CaminoACasa