Video: la obra maestra de Verstappen para ganar en el Red Bull Ring

Coraje, temperamento y velocidad, la receta de Max Verstappen (Red Bull) para llevarse todos los aplausos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, el noveno capítulo de la temporada con disputa en el Red Bull Ring.

Devolviéndole a la máxima la emoción carente en el presente ciclo, y rompiendo la hegemonía del equipo Mercedes, el holandés de 21 años alcanzó la sexta victoria de su cuenta personal, tras ejecutar una verdadera obra maestra en el atardecer de la carrera.

Una mala partida retrasó al volante del equipo austríaco del segundo al octavo puesto, al tiempo que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) hacía valer su condición de “Poleman”, que mantendría hasta el desenlace de competencia.

Tras pasar por boxes, el holandés (colocó neumáticos duros) exhibió su mejor repertorio en un lapso de 20 vueltas, merced a un vertiginoso y eficaz andar, colándose a los escapes de Leclerc tras dar cuenta de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

⚔️⚔️⚔️



After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc



The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lju989gxFN