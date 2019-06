Vóleibol: conocé todos los resultados de la 11ª fecha del torneo Apertura

Se disputó este fin de semana la 11ª fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En mayores masculino, el duelo entre líder y escolta volvió a quedar para los primeros, luego de que Universitario “A”se impusiera ante Liniers por 3-0, con parciales de 25-17, 25-22 y 25-23.

Uni se quedó de manera anticipada con el primer puesto de la fase regular, mientras que el albinegro también aseguró su pase a semifinales.

En otro resultados, Olimpo derrotó a Universitario “B” por 3-1, con marcadores de 24-26, 25-11, 25-21 y 25-23; y la UNS hizo lo propio con Uni “B” por 3-1, con tanteadores de 20-25, 25-22, 25-23 y 25-13.

En mayores femenino, el líder y campeón defensor Olimpo derrotó a Tiro Federal por 3-0, con marcadores de 25-20, 25-19 y 25-19.

Además, Liniers se impuso ante Villa Mitre por 3-0, con parciales de 25-17, 25-16 y 25-20.

En Menores

Estos fueron todos los resultados en las categorías formativas:

**Sábado en Universitario: Villa Mitre 0, Tiro Federal 3 (Sub 17 femenino); Universitario 0, Olimpo 3 (Sub 17 femenino); Universitario 0, Olimpo A 3 (Sub 19 femenino) y Tiro Federal 3, Liniers 1 (Sub 21 femenino).

**Domingo en Villa Mitre: Villa Mitre 3, Liniers 1 (Sub 15 femenino); Villa Mitre 3, Universitario 0 (Sub 17 femenino); Villa Mitre 1, Olimpo B 3 (Sub 19 femenino) y Universitario 3, Olimpo 0 (Sub 21 femenino).

Maxi Voley

Ayer se desarrolló la segunda jornada de los playoffs del Maxi Voley femenino y se conocieron los finalistas de ambas categorías.

**Libre: Semifinales del 1º al 4º lugar: Estrella 2, Dale Ve 0 y Universitario 2, Liniers 0. Semifinales del 5º al 8º puesto: Puerto Belgrano 2, Estudiantes 1 y UNS 2, Pun Ba 1. Por el 11º lugar: Tiro Federal 2, Libertad 0.

**Maxi: Semifinales del 1º al 4º lugar: Universitario 2, Tiro Federal 0 y Sansinena 2, Camelias 0. Semifinales del 5º al 8º puesto: Pun Ba 2, Libertad 0 y Estrella 2, Ateneo 0.

Curso para entrenadores

Entre el 9 y 10 de agosto próximo se desarrollará una jornada de capacitación para entrenadores, jugadores y profesores de educación física, que será dictada por el entrenador internacional Cristian Ventura.