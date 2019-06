La verdad sobre la "pancita cervecera"

"Esa pancita es de la cerveza".

"Vas a tener que dejar de tomar cerveza para bajar esa panza".

Y tantas otras frases. Bueno, la pancita cervecera es un mito: "Hablar de la panza cervecera es expiar algunas cuestiones respecto de cómo nos alimentamos", advierte el licenciado en Nutrición, Juan Castiglia Solé (MP 3679).

El especialista habló para la sección #LaRutaDeLaBirra de La Nueva. en Instagram y quedaron algunas cosas para tener en cuenta.

"Todas las bebidas alcohólicas aportan alcohol y el alcohol aporta calorías. Estas calorías se traducen en forma de grasa. El alcohol entra a la sangre, de ahí al hígado. El hígado lo reconoce como una sustancia tóxica, lo metaboliza y el resultado es grasa que se almacena en las células que están en la panza", explica Castiglia Solé.

En ese sentido, cada bebida aporta una cantidad de alcohol diferente. Por ejemplo, "el whisky aporta entre 30 a 40 gramos de alcohol cada 100 mililitros. En cambio la cerveza aporta entre 4 y 7 gramos. Esto quiere decir que la recomendación va a ser diferente para cada bebida".

"Respecto al vino y la cerveza no solo contienen alcohol sino también tienen polifenoles. A partir de eso se desencadenó cierta discusión ya que los polifenoles ayudan a prevenir enfermedades del corazón, venas y arterias", sostiene Castiglia Solé.

El especialista explica que la recomendación sobre la cerveza es la de consumir una pinta por día para los hombres y media pinta para mujeres. "Todo en función de la salud cardiovascular y enfocado en la población sana", aclara.

"Hablando de la panza cervecera. No solo hay que enfocarse en el consumo de cerveza. Hablar de la panza cervecera es expiar algunas cuestiones respecto de cómo nos alimentamos. No va a ser culpa de la cerveza solamente el hecho de tener panza. Nos alimentamos muy mal diariamente y no solo cuando nos juntamos a tomar cerveza y hay por medio papas fritas, hamburguesas, snacks, maní y un montón de cosas que nos aumentan el peso por las calorías que aportan. En la rutina diaria uno suele alimentarse mal y eso ayuda al aumento de peso", agrega.

Castiglia Solé recuerda que el consumo de cualquier bebida o comida en exceso es perjudicial para la salud. "No solo por el aumento de peso, sino por la salud en general", explica.

Y, si bien recomendó una pinta para hombres y media pinta para mujeres, el nutricionista dijo que hay que sumarle "una buena alimentación todos los días realizando todas las comidas y de manera variada además de hacer actividad física 3 veces por semana una hora cada vez para mejorar la salud".