El deporte y los negocios pronto irán más de la mano gracias a la UNS

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

La creación de una carrera sin antecedentes en el país aprobó esta semana en la Asamblea de la Universidad Nacional del Sur, enfocada en formar profesionales capaces de explotar y gestionar el deporte desde el punto de vista económico y productivo.

Licenciatura en Deporte --la tecnicatura deberá sufrir mínimas modificaciones para ser aprobada-- será una carrera de cuatro años y medio de duración, que de conseguirse la financiación necesaria podría dictarse desde el 2021.

Por otra parte, en Colón 80 también se aprobó la creación de dos especializaciones de posgrado, ambas vinculadas al manejo y análisis de datos y pertenecientes al departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación.

Deporte académico

“La carrera está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. Podrá diseñar, evaluar e implementar modelos de gestión de empresas o entidades deportivas”, explicó Andrea Castellano, directora decana del departamento de Economía, que acogerá a las dos carreras.

“El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center. Las carreras apuntan a gente que esté pensando el desarrollo de la actividad deportiva en un sentido muy amplio, no solo en el desarrollo de un club, sino de actividades y políticas que tengan al deporte como un eje vinculado a otros aspectos, que pueden ir desde la tecnología hasta el control de adicciones”, agregó la docente.

Sobre la germinación de la carrera que finalmente fue aprobada esta semana, Castellano contó que ya en 2010 comenzaron a dictar cursos sobre gestión estratégica y crecimiento de pymes, a los que asistían dirigentes de clubes y asociaciones deportivas locales; luego evolucionaron a una materia optativa de la Licenciatura en Economía que atrajo a mucho público, y finalmente fueron los propios docentes los que consideraron que era necesario apuntar a un proyecto más ambicioso.

“Por la organización departamental que tiene la UNS, en Tecnicatura y Licenciatura en Deporte participarán no solo docentes de Economía, sino de Ciencias de la Salud, Derecho, Humanidades, Geografía y Turismo, Administración, Matemática, e Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Hay materias vinculadas al big data y al análisis de la información para la toma de decisiones”, agregó la directora decana.

Andrea Castellano, directora decana de Economía.

Por último, Castellano hizo hincapié en la formación integral del estudiante a la que apuntan las carreras, que ofrecerán conocimientos de matemática, estadística, derecho, desarrollo territorial vinculado al deporte, negocios deportivos, nutrición, prevención y recuperación de deportistas, políticas públicas, formulación y evaluación de proyectos, comunicación y marketing digital, infraestructura deportiva y organización de eventos, entre otros.

Satisfacer necesidades

La Asamblea también aprobó dos especializaciones de posgrado que se dictarán bajo la órbita del departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación.

“Las dos carreras llegan para satisfacer diferentes necesidades de los tiempos que corren. Una es una especialización en Tecnologías de Información para Gobierno Digital, que apunta a trabajadores de la administración pública, en una era en que la misma busca que sus datos estén disponibles para usuarios o contribuyentes”, explicó Marcelo Falappa, director decano del departamento.

No es requisito que los profesionales sean de la rama informática, pueden capacitarse en un curso nivelador antes de la especialización.

“Entre otras cosas este posgrado busca que se sepa distinguir qué información se hace visible a la gente y qué información no, porque muchas veces se publican archivos que la gente no puede entender y no resultan de mucha utilidad”, agregó el docente.

La otra especialización, en Ciencia de los Datos, apunta a lo siguiente –indicó Falappa--: “Desde hace 40 años nos manejamos en una era informática, y desde hace un poco menos tenemos registros detallados de información de múltiples cosas como enfermedades o lluvias, que cada vez generan mayor cantidad de datos y lo que necesitamos en la actualidad es analizarlos y obtener la información que necesitamos con mayor inteligencia”.

“Entonces la especialización apunta a la gente que trabaja con datos, sea en el ámbito público o privado, pueda analizarlos con mayor inteligencia. Información más precisa, inteligencia de negocios, se trabaja con datos que no necesiaramente tienen que ser públicos”.

Ambas carreras –-informó el director decano-- tendrán un año de duración y probablemente se implementen a partir de 2020, dado que el pequeño arancel que se abona por las mismas permite garantizar el plantel docente necesario para el dictado de las mismas.