Vóleibol: se juega la 11ª fecha del torneo Apertura

Entre hoy y mañana se llevará a cabo la undécima fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

Esta será la programación de ambas jornadas:

Hoy en Universitario: a las 14, Tiro Federal-Olimpo (Sub 15 femenino); a las 15.30, Universitario-Olimpo (Sub 17 femenino); a las 17, Universitario-Olimpo A (Sub 19 femenino); a las 18.30, Tiro Federal-Liniers (Sub 21 femenino) y a las 20, Universitario A-Liniers (mayores masculino).

Mañana en Villa Mitre: a las 10.30, Villa Mitre-Liniers (Sub 15 femenino); a las 12, Villa Mitre-CUBB (Sub 17 femenino); a las 13.30, Villa Mitre-Olimpo B (Sub 19 femenino); a las 15, Universitario-Olimpo (Sub 21 femenino); a las 17, Villa Mitre-Liniers (Mayores femenino) y a las 19, UNS-Universitario B (Mayores Masculino).

El primer campeón

Entre el pasado sábado y el feriado del último jueves se disputó la décima fecha que coronó al primer campeón del Apertura.

Villa Mitre se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 19 masculino promocional, luego de vencer en la final a Espora de Punta Alta por 2-0. El podio lo completó Liniers, tras vencer en sets corridos a Universitario.

Además, hubo una nutrida actividad en las categorías superiores: Estos fueron los marcadores:

*Mayores Masculino: Liniers 3, Tiro Federal “B” 0 (25-18, 25-17 y 25-15); UNS 3, Universitario 1 (25-23, 25-21, 21-25 y 25-22); Olimpo 3, Tiro Federal “A” 1 (17-25, 25-13, 25-14 y 25-19); Universitario “B” 3, Tiro Federal “B” 1 (25-23, 19-25, 26-24 y 25-22).

*Mayores femenino: UNS 3, Liniers 0 (25-17, 25-23 y 25-19); Tiro Federal 3, Liniers 1 (25-20, 23-25, 25-19 y 25-22); Olimpo 3, Villa Mitre 0 (25-12, 25-7 y 25-0); UNS 3; Tiro Federal 1 (25-19, 21-25, 25-20 y 29-27).

En Menores

Estos fueron los resultados de todas las divisiones inferiores:

*Sub 21 femenino: Tiro 3, Universitario 1; Olimpo 0, Tiro Federal 3 y Liniers 0, Universitario 3.

*Sub 19 femenino: Tiro 3, Villa Mitre 0 y Olimpo B 0, Universitario 3.

*Sub 18 femenino Promocional: Liniers 2, Libertad 0; Tiro Federal 2, Olimpo 0; Espora 0, Olimpo 2 y Automoto 1, Tiro Federal 2.

*Sub 17 femenino: Tiro 3, Universitario 0; Olimpo 3, Tiro Federal 2 y Olimpo 3, Villa Mitre 0.

*Sub 16 femenino Promocional: Universitario 1, Olimpo A 2; Estudiantes 2, Villa Mitre 1; Villa Mitre 2, Liniers 1; Olimpo A 2, Estudiantes 0; Automoto 2, Villa Mitre 0; Olimpo B 2, Liniers 0; Estudiantes 2, Universitario 0; Universitario 2, Olimpo 1; Liniers 0, Estudiantes 2 y Liniers 1, Universitario 2.

*Sub 15 femenino: Tiro Fdereal 3, Villa Mitre 1.

*Sub 13 femenino: Olimpo 3, Tiro Federal 0.

*Sub 12 femenino: Olimpo 3, Universitario 0.