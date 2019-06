"Es cada vez más difícil mantenerse", dijo Sergio Alaux

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

“No tengo el empuje de otros años, pero sigo con las mismas ganas de correr”.

A pesar del natural desgaste que imprime el paso del tiempo, con el mix de alegrías y sinsabores deportivos, el pigüense Sergio Alaux (42) continúa dando batalla en la categoría madre del automovilismo argentino.

Cómo no comprender al ex volante de Fórmula 2000 italiana, entre otras categorías, quien, desde su debut en Buenos Aires '97 (con Dodge), forma parte ininterrumpidamente de los campeonatos de Turismo Carretera.

Pertenecer hoy a ese majestuoso circo, que por fin de semana exige inversiones económicas millonarias, parece algo utópico.

En consecuencia, la permanencia del piloto radicado en Trenque Lauquen es en sí mismo un hecho destacable. Aunque, por supuesto, el análisis global incluirá, en primera instancia, los resultados...

"Es cada vez más difícil mantenerse. Uno se organiza y se va preparando para, año tras año, estar inserto en el sistema y con permanentes mejoras. El tema es que los demás también lo hacen, por lo que es muy difícil acortar la brecha con las grandes estructuras", sostuvo Alaux, piloto de la Chevy N° 75 que alista el equipo Unión Marplatense Sport.

"Por momentos --agregó-- no tengo las ganas de siempre, porque al encargarme yo mismo de las publicidades y demás, llego al fin de semana muy cansado. Pero sigo con ganas de correr y espero poder hacerlo por varios años más. Me gustaría competir en otra categoría, pero prefiero hacerlo en una y bien hecha. El TC me insume mucho".

—A diferencia de años atrás, ¿qué tan difícil es pelear adelante hoy en TC?

—Cuesta mucho. Lo económico te limita en lo técnico. En ese sentido, el JP Carrera (NdR: donde compite el actual líder del torneo, José Manuel Urcera) está haciendo una diferencia importante. Sin cambiar su equipo técnico del año pasado, contrató para este torneo a Willy (Guillermo) Kissling, que estaba en el equipo de (Walter)Alifraco, el mejor chasista del momento, y así reforzó la estructura. Eso solamente lo hace un equipo con plata. Nosotros no tendríamos esa posibilidad, el costo sería muy elevado. Venimos haciendo experiencia en ese camino, pero siempre un paso atrás.



Posadas 2008, el dulce sabor del bautismo triunfal para el pigüense en Turismo Carretera. Lo flanquean en el podio Diego Aventín y Juan Bautista De Benedictis.

—Más allá de eso, ¿cómo están parados hoy? ¿Cuáles son los objetivos?

—Hasta el momento viene siendo un año de altibajos. Arrancamos muy bien en las primeras carreras, pero después decaímos. Empezamos con lo que habíamos terminado el campeonato anterior y no anduvimos tan mal. Y donde quisimos ir para el lado de lo lógico, en base a lo que usa el resto, nos perdimos un poco. Tuvimos que barajar y dar de nuevo, y ahí aparecieron las mejoras en las últimas dos carreras. No logramos resultados finales, pero sí parciales.

"En Termas (Santiago del Estero) venía para terminar entre los 10 y tuve problemas con el sistema de frenos. Pero hemos recuperado un poco la brújula", sostuvo Alaux, ganador de dos finales (Posadas 2008 y Buenos Aires 2012, el Gran Premio 75° Aniversario).

—Mucho se habla del espectáculo automovilístico, y puntualmente del TC. ¿Qué opinás?

—Más allá de los autos, que alcanzaron un nivel de competitividad altísimo, los circuitos no ayudan a que las carreras salgan más entretenidas. Hoy estamos yendo a lugares donde solo sirve correr porque tal o cual provincia aporta dinero. Para una buena carrera de TC necesitás un circuito ancho, rectas largas y lo que contribuya a que autos grandes puedan correr al límite.



Buenos Aires 2012, Alaux camino a una memorable y especial victoria dentro de la categoría.

Ficha personal

**Nombre: Sergio Ezequiel Alaux.

**Lugar y fecha de nacimiento: Pigüé, 22 de noviembre de 1976 (42 años).

**Debut en el automovilismo: en karting, en 1989.

**Debut en TC: Buenos Aires 1997, a bordo de una cupé Dodge.

**Números en TC: 281 carreras, 2 Poles, 2 victorias (Posadas 2008 y Buenos Aires 2012), 8 triunfos en series y 14 podios.

**Campeonato 2019: se ubica 28° con 79.50 puntos.

**Trayectoria deportiva: 89' a 92', karting; 93', Fórmula Renault Argentina; 94', Fórmula 2000 Italiana; 97' a la actualidad, TC; y 99', 2000, 2008, 2009 y 2010, Top Race V6.