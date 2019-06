Fórmula 1: Lewis Hamilton largará desde la pole en Francia

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) firmó el mejor tiempo en la prueba de clasificación y logró la pole para el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, la octava cita del calendario.

El vigente bicampeón de la categoría cronometró 1m 28s 319 en su giro más rápido sobre el circuito Paul Ricard y se quedó así con la pole por tercera vez en el 2019.

Onboard with @LewisHamilton as he takes the #PirelliPolePositionAward in France 🚀



Storming to the 86th pole of his F1 career 😮#F1 #FrenchGP 🇫🇷 @pirellisport pic.twitter.com/04407lD4Di