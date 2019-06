Enfermería: denuncian a un director decano por el caso de “espionaje”

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Todo comenzó el 29 de marzo cuando un alumno de la carrera de Enfermería insultó a la misma en su cuenta privada de Instagram al aprobar el examen de ingreso a la carrera de Medicina. Desde el Departamento de Ciencias de la Salud reprobaron la actitud del estudiante y en un primer momento le quitaron puntos en el orden de mérito, lo que lo dejaba sin posibilidades de ingresar finalmente a Medicina, carrera con cupo y que exige un año completo con finales aprobados de otra carrera.

Ahora, mientras el alumno Imanol Carrizo está cursando Medicina y su situación académica es evaluada por un comité de convivencia –el peor escenario sería su expulsión de la universidad--, el último embate lo recibieron autoridades del departamento de Ciencias de la Salud, entre las que se menciona a su director decano, Pedro Silberman, y a su secretario académico, Pablo Badr, quienes fueron denunciados por “actuaciones ilegales y posible comisión de delito” ante el Consejo Superior Universitario por el alumno y secretario primero de la Asamblea Universitaria, Martiniano Greco.

En la denuncia –también dirigida al rectorado--, el secretario primero de la Asamblea Universitaria sostiene que el insulto – “Enfermería chupala”-- del aspirante a Medicina fue en el ámbito privado, que no hirió el honor de ninguna persona ya que la carrera de Enfermería no es un miembro de la comunidad universitaria (autoridad, docente, no docente, empleado o estudiante) y que la sanción impuesta al alumno al descontarle puntos de su examen de ingreso fue sin el debido proceso.

Director decano Pedro Silberman

Por la citada intrusión en la esfera privada del joven Carrizo y el juicio de valor sin los procedimientos previstos, Greco esgrime en la denuncia que “si estos hechos fueran narrados sin mencionar el año o el lugar, uno podría afirmar sin exagerar que son hechos de una autoridad fascista, antidemocrática, totalitaria, propios del gobierno nazi alemán”.

Por último, el asambleísta por el claustro de alumnos solicita que “se inicien las acciones administrativas y/o penales correspondientes –delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248) en caso de comprobarse la materialidad de lo sucedido--, así como también que “se declare inmediatamente la nulidad del proceso llevado a cabo por el Consejo Departamental de Ciencias de la Salud contra el alumno Imanol Carrizo”.

Martiniano Greco (rosa) en las últimas elecciones de la UNS

Espiado o no, el alumno optó por pedir disculpas

El alumno, que además de completar un año de Enfermería aprobó el examen de ingreso a Medicina, presentó un descargo y una nota de disculpas ante el Consejo Departamental, por lo que se le permitió empezar a cursar.

El código de convivencia de la UNS, sancionado en 2013, “brinda la posibilidad de autocomposición pacífica de los conflictos, a través de una instancia conciliatoria que procura acercar a las partes, para eliminar las causas de discordia entre los sujetos que pueden disponer del interés afectado”.

“Este reglamento rige para todos los miembros de la comunidad de la UNS, fuera y dentro del ámbito de la universidad, y/o actuando en representación de esta”.