El Concejo Deliberante volverá a discutir si elimina la ciclovía de Yrigoyen

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El Concejo Deliberante volvería a discutir en los próximos días la eliminación de la ciclovía que va por Yrigoyen, desde Zelarrayán hasta avenida Napostá.

La novedad fue dada a conocer por concejales de diferentes bloques tras la polémica y confusión que se generó la semana pasada, cuando se aprobó una ordenanza que establecía varias modificaciones al tránsito bahiense.

El proyecto se aprobó por unanimidad y el dato saliente era que pretendía eliminar ese carril exclusivo para ciclistas.

Sin embargo horas después de la votación empezó la polémica: desde Cambiemos aseguraron que el artículo para eliminar la ciclovía no estaba dentro del proyecto y concejales opositores aseguraban que el artículo había sido parte de lo aprobado.

Lo cierto es que para ponerle fin a la polémica, los presidentes de los diferentes bloques decidieron que volverán a poner el tema a consideración de todos para decidir si la ciclovía se queda, se levanta o se traslada a otra calle.

“Se va a poner a consideración el artículo de la ciclovía y desde nuestro bloque vamos a votar por eliminarla”, dijo Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana). Al mismo tiempo dijo que lo sucedido días atrás “fue una circunstancia penosa y extraña y que desde la Presidencia del Concejo deberán esclarecer”.

Además explicó que desde la Comisión de Tránsito pretenden analizar el proyecto todo el proyecto de ciclovías.

Marcos Streitenberger (Cambiemos) confirmó que la bicisenda volverá a estar en agenda para analizarla y definir qué se hace. Si bien no quiso adelantar el voto de su espacio se supone que al ser impulsores del proyecto aprobado en 2015 apostarán a dejar todo como está.





Pablo Rosenfelt (PJ-Cumplir) tampoco quiso adelantar la postura del bloque que encabeza Marcelo Feliú pero opinó que “más allá de algún tramo puntual analizado, somos de la idea de que se debe replantear de manera integral la planificación de las ciclovías.

“Es evidente que las actuales, en mayor o menor medida según el lugar, no han cumplido las expectativas creadas y en algunos casos han generado más perjuicios que beneficios. Esto no quiere decir que haya que desechar el concepto ni mucho menos, si no conjugarlo con las características y urgencias urbanas de una ciudad como la nuestra”, expresó.

Por último manifestó que en toda planificación de movilidad de una ciudad moderna, las ciclovías son un elemento a tener en cuenta, pero su instalación debe ir precedida de estudios y acompañada de una fuerte campaña de concientización y difusión para que su implementación parta de la base de los mayores consensos que posibles.





Si el proyecto se trata el jueves será fundamental el voto de Roberto Ércoli (Frente Renovador), ya que Cambiemos contaría con 11 votos positivos y para salvar la ciclovía se necesitan 12 voluntades.

Por el momento se sabe que Unidad Ciudadana, con tres concejales, votará `por la eliminación al igual que el espacio Arturo Illia, de un concejal. PJ-Cumplir, con 8 ediles no quiso adelantar su posición.

De todas formas podrían surgir negociaciones y acuerdos previos para lograr unanimidad en la decisión.