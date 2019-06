Aeroparque: demoras y cancelaciones de vuelos por la intensa actividad eléctrica

Los vuelos que operan en el Aeroparque Jorge Newbery volvieron a registrar esta mañana demoras e incluso cancelaciones debido a la intensa actividad eléctrica registrada entre las 4 y las 8, que impidió el trabajo del personal de rampa y la carga de combustible, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.

Siete vuelos fueron cancelados y unos 22 sufrieron demoras, algunos de más de dos horas.

En el caso de Bahía Blanca, el vuelo de la mañana sufrió un retraso de una hora, según le confirmaron a La Nueva. desde el aeropuerto local.

La situación comenzó a normalizarse después de las 8:30, aunque las demoras se sostendrán durante casi toda la jornada por efecto de lo ocurrido, indicaron las fuentes de Aeroparque.

“La actividad eléctrica se inició a eso de las 4 y se mantuvo intermitente hasta las 8. Eso provocó que el personal de rampa no pudiese realizar sus tareas habituales, ya que, desde la implementación del sistema de detección automática de actividad eléctrica, se dispusieron medidas de protocolo en ese sentido”, explicaron las fuentes.

Como no trabajó el personal de rampa, no pudieron cargarse los equipajes ni el combustible a los aviones. "Esto hizo que los vuelos entre las 4 y las 5 no pudieran salir y como las perspectivas meteorológicas no eran favorables para las horas siguientes, las empresas resolvieron cancelarlos”, añadieron.

Los vuelos cancelados, todos de Aerolíneas Argentinas, fueron reprogramados, por lo que la empresa aconsejó a los pasajeros consultar su página web o comunicarse con el call center para conocer detalles sobre esos viajes.

Ayer también hubo demoras, cancelaciones y vuelos desviados en Aeroparque por problemas con una antena de control. (Télam y La Nueva.)