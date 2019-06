El presidente Macri felicitó a Pitu Blázquez por su obra inclusiva

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Pitu Blázquez disparó el mensaje de audio de Whatsapp de un un número desconocido. La voz era del presidente de la Nación, Mauricio Macri:.

“Quiero felicitarte y agradecerte por el espectáculo `Hermosamente diferentes’ con el que cerraron la Cumbre Mundial de Discapacidad. Aprovecho para saludar a todo el equipo, principalmente a los chicos con discapacidad que son un ejemplo de lo que se puede lograr. Cariño para todos”.

Al principio pensó que era una broma porque tiene un amigo que lo imita muy parecido. Pero después lo escuchó y no hubo dudas.

“Cuando me apareció la carita de Macri en el Whatsapp me parecía rarísimo. Pero lo escuché y era real. La sensación es muy linda porque más allá del partido político que uno tenga él es el presidente de la Nación. Me reconforta por su investidura. Va más allá de todo. Lo mismo me pasó cuando nos visitó Gabriela Michetti, la vicepresidenta a nuestra escuela de Villa Mitre”, reveló Pitu Blázquez.

—Con “Hermosamente diferentes” ganaron el primer Estrella de Mar para una obra inclusiva y para una obra bahiense. Cuando pensamos que ya lograron todo siempre hay una sorpresa.

—Siempre fui un cabeza dura y le di para adelante. Es la única forma que conozco para lograr mis objetivos. Bancándote esos días en los que las cosas no salen y hay frustraciones. Si nada te desvía de tu objetivo los sueños se cumplen.

—En Tecnópolis parecían una banda de rock en su mejor momento.

—Cuando arranqué con la obra soñé con lo máximo. Hasta me gustaría que gire por el mundo. Lo de Tecnópolis fue una sensación increíble. Nos vio gente del todo el mundo. Estaba lleno. Ahora por suerte ya está encaminada una gira por todo el país. En esos momentos te acordás de cuando arrancaste con una obra chiquitita en Bahía y todo lo que costó llegar.

—Siempre me acuerdo que desde el primer día le prometiste a tus alumnos que ibas a intentar que los conozca todo el mundo.

—Es que cuando tenés un sueño lo tenés que declarar, lo tenés que escupir, que lo escuche todo el mundo. Entonces así te tenés que hacer cargo. Eso te ayuda a nunca bajar los brazos. Ahí empieza el largo camino. Pero es cierto, yo les aseguré que la obra iba a recorrer el mundo. Estamos cada vez más cerca.

—¿Qué opinás sobre el cierre del Teatro Municipal?

—Me da mucha tristeza porque soñábamos con presentar la obra ahí después de ganar el premio Estrella de Mar. Ojalá que se arregle rápido lo que hay que arreglar y lo tengan como prioridad número uno.