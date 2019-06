Ruta 33: cortan el tránsito tras un choque entre un tren y un camión en la zona de El Cholo

Un camión y un tren chocaron esta mañana en la zona de El Cholo, en el sector de la rotonda de la ruta 33 y 3, aunque no se registraron heridos.

El hecho se produjo cerca de las 8:30 y allí trabaja personal policial, de Control de Tránsito y Defensa Civil, por lo que el tránsito se encuentra cortado desde la rotonda de la ruta 33 y avenida Don Bosco.

"Estoy bien. Venía manejando y cuando vi el tren estaba atorado, no podía ir para adelante ni para atrás. No me hice nada", explicó Pablo, el conductor del camión, en diálogo con LU2.

El hombre agregó que el acoplado del camión "está destrozado" y concluyó: "Nunca me había pasado algo así".