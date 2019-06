Un juez denunció un robo en una casa de citas: "No confirmo ni niego nada"

Un juez de Bahía Blanca habría sido víctima de un robo en una casa de citas de Villa Soldati.

Se trata del doctor Onildo Stemphelet, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, quien fue consultado por La Nueva. y prefirió mantenerse en silencio.

"No voy a decir absolutamente nada de ese tema. No confirmo ni niego nada, no voy a hablar del tema. No tiene asidero lo que diga o deje de decir", advirtió.

Preguntado si por esta situación había recibido alguna comunicación desde ámbitos superiores del Poder Judicial, respondió: "No veo por qué tenga que tener un llamado de ese estilo".

El hecho, según trascendió, se produjo el mes pasado. El robo de dinero ($ 3 mil y la tarjeta de crédito) se habría registrado luego de que el magistrado, al parecer, mantuviera una relación íntima con una mujer.

La cuestión pasa por determinar si, independientemente del robo, existió otro delito o si la acción del magistrado puede ser cuestionada desde el punto de vista del decoro.