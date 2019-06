Una estudiante de 22 años que trabaja en una estación de servicio es la nueva intendenta de su pueblo

Nadia Micaela Bilbao (22), trabajadora de la única estación de servicios del pueblo y estudiante a distancia para despachante de Aduana, ganó las elecciones en Lago Blanco y asumirá el 10 de diciembre el cargo de presidenta de esa comuna rural con menos de 400 habitantes.



En diálogo con la agencia Télam, la joven aseguró que estaba "muy contenta" porque "por primera vez se hizo una campaña casa por casa" para llevar a cada vecino su propuesta, pero también "para escuchar".



"Yo vivo con papá que trabaja en la cooperativa de servicios públicos y con mamá que atiende un pequeño mercado que tenemos, además tengo 3 hermanas que se fueron (del pueblo) para estudiar", describió Mica, tal como la conocen todos en el pueblo.



La joven es empleada de la única estación de servicio del poblado, distante a 30 kilómetros de la frontera con Chile, sobre el extremo sudoeste del Chubut.



Bilbao contó que estaba estudiando a distancia para ser despachante de Aduana, una vocación que se le despertó al escuchar "a los trabajadores de la AFIP" que pasan por esa zona de frontera y "cuentan la actividad que realizan en los pasos limítrofes donde se necesitan profesionales" en la materia.



La joven prefiere no hablar mucho de proyectos porque cree que "lo primero" que tiene que lograr es que los escuchen y les presten atención a los habitantes de ese pequeño pueblo.



Para dar idea de las necesidades concretas que tienen los habitantes de Lago Blanco, Micaela contó que recientemente estuvieron una semana sin agua porque "se había roto una bomba" y nadie de "servicios públicos de la provincia" fue a verlos para solucionar el problema.



Nadia Micaela Bilbao se define como "una joven peronista" que militó en el llamado Frente Patriótico Chubutense y fue la candidata que le disputó el puesto a Cruz Montiel, el candidato del gobernador Arcioni, un veterano dirigente político casi 50 años más grande que ella a quien venció por 77 votos a 65.



"Don Montiel no me saludó todavía, supongo que nos veremos en los próximos días para ir preparándonos, pero para eso hay tiempo porque restan 6 meses para el recambio", sostuvo. (Télam)