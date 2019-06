Video: Golovkin noqueó al canadiense Rolls y pidió por Canelo Álvarez

Tras más de medio año sin actividad, el boxeador kazajo Gennady Golovkin tuvo un regreso de ensueño a los cuadriláteros el pasado sábado, en el mítico Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos).

"Triple G”, quien venía de caer en el desquite ante el mexicano Saúl Álvarez por decisión divida (perdió los cinturones medianos del WBA, WBC e IBO), se reencontró con el éxito tras vencer al canadiense Steve Rolls, combate donde no se puso en juego ningún título.

Más allá de un tibio inicio en los primeros asaltos, donde no encontraba su distancia, Golovkin despertó a tiempo para liquidar el pleito aún en el amanecer de la pelea. Fue en el cuarto round, cuando el kazajo, fiel a su estilo, noqueó espectacularmente a su oponente.

Luego de la victoria, la N°39 en su cuenta personal (34 KO) sobre 41 combates (además ostenta una derrota y un empate), el "Triple G" fue claro ante la consulta sobre su próximo oponente.

“Todo el mundo sabe contra quién quiero pelear. En septiembre, estoy listo para Canelo. Tráiganlo, díganle. Si quieren un gran drama, por favor avísenle", manifestó post victoria.

“Me siento genial. Me siento como un nuevo bebé. En este momento me siento completamente diferente porque volví al nocaut. Me encantan los knockouts y me encanta Nueva York. Fue una gran noche para todos'', aseguró.