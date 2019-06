Seguros Luciano Del Gobbo, con el brillo de la renovación

“El sueño se hizo realidad. Empezó hace algunos años, cuando terminé de pagar el primer préstamo adquirido para comprar esta esquina donde construí el local que con el tiempo se fue modernizando y ahora estoy inaugurando. A esta zona de calle Florida me mudé en 2012 y siento que estoy en un lugar privilegiado de Bahía”.

Luciano Del Gobbo se refirió a la culminación de una obra anhelada, que incluyó ampliación y modernización del citado edificio de oficinas donde funciona el estudio de Seguros Luciano Del Gobbo, en la calle Florida 903.

Ubicado en la esquina lindante con el Parque de Mayo y el club Sociedad Sportiva, la compañía de seguros exhibe una moderna estética, aunque la mayor virtud del lugar es la destacada atención de los profesionales que desempeñan su labor diariamente.

“La obra se realizó en forma paralela con la atención dispensada a los clientes. Hubo meses que esto parecía un caos, pero siempre se tuvo la mejor predisposición de parte del personal. El último verano, en el final de la obra, con la construcción de la escalera que unifica la planta baja con el segundo piso llegamos a atender desde la cocina”, recuerda Luciano Del Gobbo, como una de las anécdotas que quedarán en la historia.

Luciano Del Gobbo.

En dos plantas se distribuyeron 4 oficinas, 6 boxes, una sala de reuniones de usos múltiples, en un total de 300 metros cuadrados, es decir un amplio espacio para comodidad de los clientes.

“En la planta baja se retocaron algunas cosas, en tanto el revestimiento de afuera se hizo de cero. Cambiamos el sector de ingreso que ahora está ubicado en la esquina. Todo se hizo porque abajo estábamos muy apretados; entraba gente y los espacios eran muy acotados”, reveló.

“Hoy tenemos un local muy completo con amplios espacios para el desempeño de todos, incluyendo los productores. En la planta alta funciona mi oficina y 3 puestos más”, puntualizó.

--¿Qué respuestas tuviste de parte del cliente?

--Muy buenas. El rubro asegurador no cayó, pese a los avatares económicos de este momento. No obstante, desde hace un año estamos tratando de fidelizar a los clientes, habida cuenta la diversificación de costos existentes en los diferentes ramos.

“Estamos tratando de cambiar a los clientes de compañías, dentro de las 6 o 7 con las que operamos buscándoles un mejor precio. El cliente busca achicar, aunque también es cierto que no deja de pagar su seguro”.

--¿Se terminó el cliente cautivo de hace 10 o 20 años atrás?

--Sí. Hoy ya no existe el beneficio comercial, no tiene sentido. El cliente recorre buscando quién tiene mejor precio de seguro para auto, integrales de comercio, hogares o responsabilidad civil, ya sea para construcción, comercios, cauciones, etc.

--¿Te acompaña la trayectoria que hiciste con el correr de los años?

--Es un gran respaldo. Arranqué en 1991, son 28 años de trayectoria que avalan todo lo realizado. Y pensar que cuando empecé los temas centrales eran sobre música, porque yo venía de ser disc jockey. Me decían: “Luciano, dónde vas a poner música (risas)”.

“Iba a vender una póliza y el tema de conversación eran los Rolling Stong. Los primeros años fueron duros, como toda actividad, pero enseguida le encontré la vuelta y es un rubro que me gusta muchísimo”.

--¿En cuánto valorás el trabajo de quienes te acompañan?

--Muchísimo. Son la cara visible de la oficina. Yo estoy para atajar los problemas o cuando hay un siniestro o un tema trabado por cuestiones de costo y la tarifa no es compatible. Ahí salgo comercialmente a hablar con la compañía para poder fijar un valor y determinar una cotización.

“Esta es la parte comercial de venta. Pero no todo es venta, sino por el contrario lo más valioso es la atención post venta”.

--¿Cuáles deberían ser las prioridades del cliente en materia de seguros?

--El seguro de vida. En los países desarrollados es prioridad, mientras que acá lo primero que aseguramos es el auto, la casa… Nos falta incorporar esa cultura, ya que hoy estamos apenas en un 10% de gente que accede a concretar un seguro de vida.

“En mi aseguradora ya dispongo de un área para ese rubro, avalado por la Compañía Zurich y La Holando, que son líderes en el segmento vida. Un seguro de vida es no dejar en banda a tu familia en caso de fallecimiento. Estar cubierto, con respaldo y no tener que apelar a vender el patrimonio familiar para cubrir ciertos gastos, como puede ser una sucesión, entre otras cosas”.

“Hacer un seguro de vida cuando la persona es joven redunda en muchos beneficios porque los costos son menores. Cuando uno tiene más edad paga mucho más de seguro”, sintetizó Del Gobbo.