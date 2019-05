El insólito objeto que se filtró en Game of Thrones y que descolocó a todos

Los seguidores de Game of Thrones siguen sin poder creer que en el cuarto capítulo de la última temporada se haya filtrado un error tan evidente: un vaso de café de Starbucks en una de las escenas de más tensión de la noche.

A los 17 minutos del episodio El último de los Starks, Daenerys Targaryen estaba prestando especial atención al diálogo y la relación que mantenía su pareja (y sobrino) Jon Snow y el salvaje Thormud y, en uno de los planos, se la ve a la Reina de los Dragones con un vaso de Starbucks muy cerca.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9