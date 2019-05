De volar de palo a palo en las canchas de La Pampa, a ser campeón mundial de vóleibol

Claudio Rodríguez / crodriguez@lanueva.com

A los 15 años, Gastón Fernández se tiraba de palo a palo y comenzaba a hacer su camino en el fútbol de La Pampa. A tal punto que ya era titular en la Primera del club de su vida, Pampero de Guatraché.

Al mismo tiempo disfrutaba de jugar al vóleibol con sus amigos. Sus 195 centímetros no pasaban desapercibidos.

Justamente una citación para participar de una concentración con el seleccionado pampeano de vóley marcó un antes y un después para el “Pampa”, como le dicen los porteños.

Hoy, ya con 2,04 metros, Gastón es uno de los jugadores elegidos por el multicampeón Marcelo Méndez para conformar el seleccionado argentino mayor que este año afrontará, entre otras competencias, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los mayores sueños del actual central de River.

Capitán del primer combinado nacional que logró ser campeón mundial, alzó el trofeo del seleccionado Sub 23 en Egipto 2017. A partir de allí, tanto Julio Velasco como el mencionado Méndez lo tienen en cuenta para formar las filas de la Selección.

Sin embargo, su historia tuvo un click cuando tomó la decisión de armar el bolso con tan solo 15 años.

“Mis padres (Guillermo y Marcela) no hacían ningún deporte. Tampoco mi papá es muy futbolero. De todos modos, tuve que recibir ayuda de profesionales, como un psicólogo, porque era un cambio totalmente diferente, que no conocía”, abrió su relato.

“Gracias a eso, a los 16/17 años me pude venir a vivir a Buenos Aires y comenzar a formar una carrera. Jugué 3 años en el club Ciudad de Buenos Aires y luego me llamaron de River, donde llevo otros 3 y me siento como en mi segunda casa. Cuando a un club así le va bien en el fútbol le va bien en todo lo demás”.

El “Pampa” hizo las inferiores en Pampero.

“A los 15 debuté en la Primera de fútbol de mi club y quien me hace jugar al vóleibol es David Kloberdanz, a quien le estoy muy agradecido. Al tiempo llega una citación de la selección pampeana. Fui y se ve que tenían contacto con gente de la FeVA por lo que me llamaron para una captación de talentos, que me llegó al mes”, recordó.

“Estuve 10 días en Buenos Aires entrenando y cuando volví a La Pampa seguí jugando a fútbol, pero en un momento me decidí por el vóley”, sostuvo.

Gastón supo jugar en Bahía Blanca con su querido Unidos del Sur, que fue bicampeón local.

“Me quedan recuerdos muy lindos. Hemos ganado juegos pampeanos y hasta logramos clasificar a los Juegos Evita, que no pude jugar por estar con la Selección. Las rondas de mate previo a entrenar con los chicos se extrañan. De esas cosas no hay que olvidarse”, contó.

Hoy, indiscutido de River, también apunta a su futuro profesional.

“Ahora viajo poco a Guatraché, porque además de jugar en River y entrenar con la Selección, estudio Educación Física y aprovecho cuando tengo vacaciones en el club para cursar”.

Gastón tiene dos hermanos: Tobías, de 18 años, quien juega al vóleibol en Liniers de nuestra ciudad; e Iván, de 15, quien juega al fútbol en la Reserva de Pampero.

“Sueño con estar en un Juego Olímpico”

El pasado 22 de abril, Gastón Fernández fue uno de los 36 citados por Méndez que empezaron el nuevo ciclo del seleccionado argentino.

“Empezamos trabajando en un solo turno a la mañana. Primero gimnasio y después cancha”, contó al respecto.

“Vamos conociendo de a poco lo que quiere Méndez, falta que lleguen jugadores y demás, aunque se tiene muy en claro cuáles son los objetivos. Lo que hablamos en la presentación es de llevar a la selección a lo más alto que se pueda”, apuntó.

El “Pampa” recordó cómo se enteró de la citación.

“Antes de que saliera la lista, me llamó Rubén Eiras, que es uno de los asistentes del entrenador y también trabaja en River. Él me comentó que estaba en los planes de Méndez y una vez que salió la convocatoria oficial me dio una alegría enorme”, comentó.

La ilusión es muy grande.

“Tenemos un entrenador que salió múltiple campeón con su club (NdR: Sada Cruzeiro de Brasil) y tenemos muchas expectativas por conocer su forma de juego y sus planteos en los partidos. Eso es algo que vemos a ir conociendo a medida que pasen las semanas de entrenamiento, aunque creo que será un método diferente al que tenía Velasco, si bien en algunas cosas se asimilen. Tenemos objetivos claros y vamos en busca de eso”, señaló.

“Lo primero que nos pidió Méndez fue que estemos comprometidos con la Selección, con representar esta camiseta. Él, al igual que nosotros, está muy feliz de estar en este lugar y vamos a hacer un gran trabajo hasta octubre, ya que tenemos muchas competencias y el equipo se va a dividir en dos grupos y cada uno va a saber qué va a jugar”, añadió.

Gastón deberá luchar por un lugar en el equipo A junto a los talentosos Sebastián Solé –jugando en Italia, la NBA del vóley— y las estrellas de Bolívar, Pablo Crer y Agustín Loser, entre otros.

“El día a día será complicado, por las exigencias físicas y la sana competencia que tendré sabiendo que alrededor hay tan buenos jugadores, pero es parte de esto y lo lindo del deporte. Quiero disfrutarlo, hacer lo mejor que pueda y ver si hay chances de jugar y de ser así aprovecharlas así o caso contrario seguir laburando pensando en el futuro”, expresó.

El “Pampa” no se puso una meta para su estadía en la selección “aunque quiero jugar la mayoría de los torneos y estar durante todo el proceso. De todos modos, sueño con estar en un Juego Olímpico, es lo único que me falta jugar. Trabajo para eso y si bien sé que además de Tokio tendré otras oportunidades más adelante. Los centrales solemos jugar bastante tiempo”.

“No suelo bajar los brazos y no me conformo con lo que pasó. Si bien me tocó ganar un Mundial, Sudamericanos, Copa Panamericanas, siempre hay que seguir trabajando para cumplir nuevos objetivos y estar a la altura de las circunstancias”, cerró.