Bomberos lanzó una intensa campaña de socios

La Asociación Bomberos Voluntarios lanzó una intensa campaña de adhesión de socios con el fin de dar respuesta a los altos costos mensuales de funcionamiento del cuerpo activo.

"Realizamos una asamblea extraordinaria y allí se fijó un mínimo de 100 pesos mensuales para la cuota societaria (que se descuenta mediante la factura de energía). Además, se decidió iniciar una nueva campaña con la cual se intentará la adhesión de los ciudadanos ya que estamos viviendo momentos críticos, como el resto del país. No obstante, somos una institución que no cuenta con una fuente de ingreso genuina y, por lo tanto, tenemos que recorrer a la comunidad para estar siempre preparados para los eventuales servicios", dijo el presidente de la comisión directiva de la entidad bomberil, Héctor Fernández.

"La verdad que 100 pesos no puede afectar el bolsillo de nadie. No creemos que influya en ningún presupuesto familiar. Y para Bomberos significa mucho. Hay que saber que desde enero hasta marzo se registraron en la institución 500 mil pesos mensuales de gasto, que deben ser solventados con fondos propios y no se puede utilizar dinero de subsidios. Por eso es tan necesaria la colaboración de la comunidad si queremos pensar en el futuro y en asegurar un buen servicio", dijo.

Subsidios

En lo que va del presente año no se recibieron aún pagos en concepto de subsidios desde ningún ámbito.

En tal sentido, dijo que Provincia no tiene fecha para los pagos, al igual que Nación (que en 2018 lo abonó casi a finales de año). En tanto a nivel municipal, sostuvo que en el primer trimestre recibieron los fondos correspondientes al 2% que se otorgó mediante una ordenanza municipal.

"Se trata de una cifra que no supera los 150 mil pesos en los tres meses. Si estamos hablando de un gasto fijo de 500 mil pesos en un mes, hablar de 150 mil en tres meses, el monto es muy irrisorio. Es lo que nos obliga a salir a buscar fondos de algún lado", agregó.

En tanto expresó que en una ciudad donde viven más de 25 mil familias se lograra contar con entre 7 y 8 mil socios de 100 pesos "estaríamos en una buena situación. En la actualidad se cuenta con 3.200 socios que pagan 20 pesos bimestrales y ahora será 100 mensuales. Lo ideal sería que cada familia aporte 100 pesos por mes para pensar en cosas más interesantes".

"No olvidemos que tantos los uniformes del personal como los equipos tienen fecha de vencimiento. Hoy un estructural para un bombero cuesta alrededor de 200 mil pesos. En este momento es inalcanzable. Hay servidores que están usando uniformes vencidos. Es nuestro gran problema".

"Además los elementos que se utilizan son todos importados y, por ende, se pagan en dólares. Es una incertidumbre tremenda, no sólo para Bomberos de Punta Alta. Es un problema general".