Futuro incierto para Walter Herrmann, tras sufrir un problema cardíaco

El experimentado Walter Herrmann no podría terminar de jugar la temporada de Liga Nacional por Atenas, tras la práctica realizada en los últimos días en el Instituto Cardiológico de Córdoba.

“El cuadro que presenta es una fibrilación auricular con alta respuesta ventricular. Se empezó a no sentir bien el día viernes, por sus propios medios consultó en el Instituto Cardiológico de Córdoba y cuando estaba ahí me llamó. Hablé con al médica, me dijo el diagnóstico y decidimos dejarlo ahí para ver si se podía revertir. No se pudo con medicamentos y ayer le hicieron una cardioversión. Hoy esta estable, con el ritmo cardíaco sinusal”, le contó a Basquet Plus, el doctor de la institución cordobesa, Roberto Giacosa.

Contarles que tuve una arritmia en mi último entreno y luego de una cardioversion eléctrica se normalizó mi corazón! Gracias por el cariño a toda esta gente linda de las redes sociales!… https://t.co/b21zNOXCl6 — Walter Herrmann (@CondeHerrmann) 5 de mayo de 2019

La salud del santafesino mejoró luego de colocarle un holter.

“Hay dos bibliotecas en cuanto a su futuro profesional. Algunos dicen que sí puede volver y otros que hay que esperar 2 o 3 meses para tomar una decisión. Yo creo que hay que esperar un poco, ver cómo reacciona a la medicación y a partir de ahí ver si todavía tiene las ganas de seguir o no. Va a pasar por lo que digan los médicos pero también lo personal”, explicó. La realidad es que lo importante es su recuperación", dijo el médico de Atenas.