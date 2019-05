Susbielles: “Debemos empezar a construir una ciudad más igualitaria”

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

El Centro de Estudios Bahía Bicentenario organizó para esta tarde un encuentro para intercambiar ideas y criterios que permitan definir lineamientos a llevar adelante desde el estado municipal en cuanto al Planeamiento de la ciudad.

La charla se desarrollará a partir de las 19:30, en el Salón Terrazas de la UTN (11 de abril 461) y lleva como título "Planeamiento con Compromiso Social”.

Disertarán, entre otros, el reconocido arquitecto y urbanista rosarino Roberto Monteverde; los arquitectos bahienses José María Zingoni y Rosana Vecchi y el ingeniero Horacio Varela.

“La idea es fijar posición sobre la importancia del urbanismo como una herramienta de inclusión y diseño y que no sólo tenga que ver con obras civiles, sino en entender y vivir nuestra ciudad”, señaló Federico Susbielles, precandidato a intendente de Bahía Blanca, en conferencia de prensa.

Y añadió: “La ciudad necesita planificación, lograr un gran acuerdo en el cual todos los sectores públicos y privados se sienten a generar una nueva matriz de ciudad. Bahía ha tenido el Plan 70, el Plan 80 y el Plan Estratégico Urbano como tres espacios de debate, pero hoy no hay ninguno, por lo que la ciudad está creciendo sin un orden preestablecido, lo que genera una ciudad cada vez más desigual y con muchas problemáticas. Lo que buscamos con estas jornadas es un disparador para entender que es necesario contar con un Plan Rector”.

A su turno, el arquitecto y urbanista rosarino Roberto Monteverde se refirió a la importancia de las políticas urbanas.

“Me gustó mucho el título de Planificación con Compromiso Social, que toda planificación debería tener el cuenta el compromiso social pero muy pocas lo llevan a cabo. Para eso son las políticas urbanas. En los últimos tiempos, la planificación fue respondiendo a otros intereses, en los que hubo ganadores y perdedores. Así, no sólo en nuestro país sino en varios de Latinoamerica, se encuentran ciudad fragmentadas, en las que hay una parte que viven en el siglo XXI y otra parece seguir atrasar muchísimas décadas”.

Monteverde amplió el sentido de integración social de la propuesta.

“Cuando hablo de integración social, creo que se ha perdido el vínculo de las personas. Se ha pensado que llevando escuelas, centros de salud, clubes o plazas a los barrios más carenciados se soluciona el inconveniente. Pero no es así, porque esa gente pierde el contacto con el resto y sólo se rodea de pares. No sólo es mejorar la infraestructura de estos lugares, sino buscar un entramado con el resto de la sociedad. No se pueden hacer escuelas para ricos y escuelas para pobres”.

Susbielles señaló que es clave tener una visión de ciudad sustentable.

“Debemos empezar a construir una ciudad con mejor calidad de vida y más igualitaria. Y eso se logra con diseño urbano”.

Y también opinó sobre el déficit de viviendas que sufre actualmente la sociedad.

“Lo que no debe pasar es que el Estado se desentienda. En Bahía hay grandes vacíos urbanos que se podrían aprovechar. Pero tiene que haber una política de acceso a la tierra para que la gente pueda construir su vivienda. No se aprovechan porque estamos presos de las políticas a corto plazo. Estar en el gobierno no es sólo administrar lo que está, sino imaginar no que no está y puede estar. En muchos casos es empezar a desarrollar el camino del urbanismo sin egoísmos, pensando que muchas cosas quizás estén terminadas en 15 o 20 años”.

La jornada

A partir de las 19.30 disertarán en la UTN:

--José María Zingoni: "Urbanismo táctico: el caso del Programa White 2020".

--Rosana Vecchi: "De qué hablamos cuando decimos Ciudad Inclusiva".

--Horacio Varela: "Movilidad sostenible. El desafío de ser parte del Espacio Público".

--Roberto Monteverde: "La Planificación como herramienta de Integración Social y Urbana. De la ciudad desigual a la ciudad cohesionada".

Cabe recordar que el Centro de Estudios Bahía Bicentenario es un espacio de pensamiento para presentar, discutir y elaborar Políticas Públicas para Bahía Blanca que posibiliten, mediante su implementación, la concreción de una Ciudad Inclusiva y desarrollada, acorde a los tiempos y necesidades actuales y futuras de su población.