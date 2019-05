Martín: "se puede trabajar para la comunidad aún no teniendo todos los recursos necesarios"

A un año y un mes de gestión, el delegado municipal se muestra más cauto y con un mayor conocimiento de las dificultades de un cargo que es el primer contacto de los vecinos con el poder público.

"El balance es positivo. Se puede trabajar para la comunidad aún no teniendo todos los recursos necesarios. Aunque siempre viví y sigo viviendo en Cerri, desde este lugar uno va conociendo desde otra perspectiva a sus vecinos, que son muy demandantes y donde algunos creen que tienen todos los derechos pero muy pocas obligaciones. Me siento cómodo en la función aunque busqué por todos lados y no encontré ningún manual de cómo ser un buen delegado...", manifiesta no sin cierta ironía.

Desde el comienzo sus principios fueron el mutuo respeto, escuchar a todos, fomentar la participación y usar el raciocinio para atender los reclamos vecinales.

"También rescato muchos aspectos positivos: hay gente que aporta soluciones, desde un mecánico que ofrece su taller para reparar maquinaria municipal o alguien que pone recursos propios para que las máquinas puedan trabajar" señala.

"También están aquellos que, ni bien para una lluvia de tres días viene a exigir que se arreglen inmediatamente cuarenta calles de tierra".

Evidentemente las calles fueron y siguen siendo la principal preocupación en cuanto a infraestructura. La solución de base es más asfalto, cuestión que figura entre las aspiraciones del delegado. Mientras tanto se sigue trabajando en el mantenimiento de distintas arterias, priorizando el recorrido del colectivo, el acceso a los establecimiento escolares y aquellas de mayor tránsito.

Logros

Entre los principales logros, el delegado municipal destaca la puesta en valor de la plaza principal Andrés Morel, donde se cambiaron todas las veredas y se arreglaron canteros con la colaboración de docentes y alumnos del CEA Nº18. También se realizó una cancha de tejo y se está trabajando en la renovación del sistema de iluminación que será inaugurado en fecha próxima.

Se votó el presupuesto participativo, en el que ganó la propuesta de plazas inclusivas que está en proceso de concreción.

Los caminos vecinales de Villa Bordeu y Los Chañares también fueron objeto de trabajos viales.

"Un antiguo vecino de Don Ramiro me dijo que hacía 20 años que no veía una máquina vial en su calle" expresó Martín.

A su vez, se trabajó en caminos rurales del Paraje La Hormiga, desde la ruta 35 hasta más alla de la escuela 56.

"También me dijeron que hacía 15 años que no se hacía nada en esos lugares, y eso que no se cobra tasa vial y todo depende del municipio. Se gastaron 48.000 pesos en combustible, sin contar las horas hombre del maquinista. Y eso no se ve".

La canalización del sistema de acequias en el sector quintas de Cuatreros permitió optimizar el riego y prevenir inundaciones.

El empleo es, sin duda una de las principales preocupaciones destacándose la puesta en marcha de la estación de servicio La Trivia que actualmente da trabajo a una veintena de personas, casi todas de Cerri.

"Hay preocupación por la paralización de Lucaioli y en qué quedaría la concesión del predio de la ex Lanera, y se sigue trabajando en el proyecto del parque agroalimentario”.

El delegado destaca también que en estos momentos se están realizando importantes refacciones en tres establecimientos escolares: la escuela primaria 14 y el anexo de la escuela especial 510 por parte de la Dirección General de escuelas y en la escuela primaria 10, con la colaboración de TGS.

"Para mi es muy importante el trabajo con las distintas instituciones intermedias, entre 17 y 19, con las que se organizan los festejos del aniversario, del Día del Niño, de la Historia de la Carne y los tradicionales Corsos Cerrícolas. Además, de la interacción social, se generan recursos que son muy necesarios para cada una de ellas", expresó el delegado.

También hay un resurgimiento de la Ecoplanta, casi comparable con los inicios. Se están comercializando materiales recuperados, se elabora compost y pronto se reanudará el ecocanje.

La planta está habilitada por el OPDS y se realizaron convenios con empresas para aumentar el volumen de residuos y que la cooperativa de trabajo tenga un ingreso extra.

"Es importante que los vecinos sigan colaborando con la separación en origen" recomendó Martín.

--¿Un mensaje para la comunidad en este aniversario?

--Es necesario tener esperanzas. Los cambios requieren tiempo y pueden general rechazo. Todos debemos involucrarnos, mi tarea es generar acuerdos y abrir el juego ya que el éxito de esta gestión es la suerte de todos.